Instagram планує змінити стрічку





Команда тестує хронологічну шкалу відображення записів, - повідомляє



Один з користувачів опублікував у своїй історії Instagram відео, яке показує хронологічний порядок відображення постів в його стрічці. Такий порядок використовувався в Instagram кілька років тому.



Але в 2016 році Instagram перейшов на формування стрічки за принципом пріоритетності (те, що ви частіше лайкайте і переглядаєте, з'являється в топі). Незабаром з'ясувалося, що так можна випустити з уваги щось важливе, тому що стрічка вирішує, що вам це не так цікаво.



Хронологічна стрічка поки доступна невеликому числу користувачів, і поки невідомо, чи планує Instagram повністю відмовитися від «розумного» ранжування публікацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники сервісу Instagram рішуче налаштовані змінити існуючий порядок відображення контенту.Команда тестує хронологічну шкалу відображення записів, - повідомляє Новое время з посиланням на GSMArena та на повідомлення деяких користувачів.Один з користувачів опублікував у своїй історії Instagram відео, яке показує хронологічний порядок відображення постів в його стрічці. Такий порядок використовувався в Instagram кілька років тому.Але в 2016 році Instagram перейшов на формування стрічки за принципом пріоритетності (те, що ви частіше лайкайте і переглядаєте, з'являється в топі). Незабаром з'ясувалося, що так можна випустити з уваги щось важливе, тому що стрічка вирішує, що вам це не так цікаво.Хронологічна стрічка поки доступна невеликому числу користувачів, і поки невідомо, чи планує Instagram повністю відмовитися від «розумного» ранжування публікацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію