Instagram планує змінити стрічку
Сьогодні, 16:42
Працівники сервісу Instagram рішуче налаштовані змінити існуючий порядок відображення контенту.
Команда тестує хронологічну шкалу відображення записів, - повідомляє Новое время з посиланням на GSMArena та на повідомлення деяких користувачів.
Один з користувачів опублікував у своїй історії Instagram відео, яке показує хронологічний порядок відображення постів в його стрічці. Такий порядок використовувався в Instagram кілька років тому.
Але в 2016 році Instagram перейшов на формування стрічки за принципом пріоритетності (те, що ви частіше лайкайте і переглядаєте, з'являється в топі). Незабаром з'ясувалося, що так можна випустити з уваги щось важливе, тому що стрічка вирішує, що вам це не так цікаво.
Хронологічна стрічка поки доступна невеликому числу користувачів, і поки невідомо, чи планує Instagram повністю відмовитися від «розумного» ранжування публікацій.
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Команда тестує хронологічну шкалу відображення записів, - повідомляє Новое время з посиланням на GSMArena та на повідомлення деяких користувачів.
Один з користувачів опублікував у своїй історії Instagram відео, яке показує хронологічний порядок відображення постів в його стрічці. Такий порядок використовувався в Instagram кілька років тому.
Але в 2016 році Instagram перейшов на формування стрічки за принципом пріоритетності (те, що ви частіше лайкайте і переглядаєте, з'являється в топі). Незабаром з'ясувалося, що так можна випустити з уваги щось важливе, тому що стрічка вирішує, що вам це не так цікаво.
Хронологічна стрічка поки доступна невеликому числу користувачів, і поки невідомо, чи планує Instagram повністю відмовитися від «розумного» ранжування публікацій.
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