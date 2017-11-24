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Instagram планує змінити стрічку

Instagram планує змінити стрічку
Працівники сервісу Instagram рішуче налаштовані змінити існуючий порядок відображення контенту.

Команда тестує хронологічну шкалу відображення записів, - повідомляє Новое время з посиланням на GSMArena та на повідомлення деяких користувачів.

Один з користувачів опублікував у своїй історії Instagram відео, яке показує хронологічний порядок відображення постів в його стрічці. Такий порядок використовувався в Instagram кілька років тому.

Але в 2016 році Instagram перейшов на формування стрічки за принципом пріоритетності (те, що ви частіше лайкайте і переглядаєте, з'являється в топі). Незабаром з'ясувалося, що так можна випустити з уваги щось важливе, тому що стрічка вирішує, що вам це не так цікаво.

Хронологічна стрічка поки доступна невеликому числу користувачів, і поки невідомо, чи планує Instagram повністю відмовитися від «розумного» ранжування публікацій.

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Теги: Інтернет, Instagram, соцмережі
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