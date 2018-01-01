Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни





Троє померли на місці, один – в лікарні. Серед них два чоловіки – мешканці Нововолинська, - пише



Зіткнулися два BMW, в одному автомобілі перебували поляки, в іншому – українці, – повідомляє gazetawroclawska.



За попередніми даними поліції, внаслідок неправильно вибраного маневру обгону BMW, за кермом якого був українець, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.



В одному BMW були 33-річний та 38-річний громадяни України, які загинули на місці. В іншому – 29-річна жінка, яка також загинула та 32-річний чоловік із Вроцлава. Він помер в лікарні з тяжкими травмами.



Українцями виявилися жителі Нововолинська, які перебували в Польщі на заробітках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі, поблизу Вроцлава, трапилася ДТП в результаті якої загинули усі, хто знаходився в автівках.Троє померли на місці, один – в лікарні. Серед них два чоловіки – мешканці Нововолинська, - пише Буг з посиланням на gazetawroclawska.Зіткнулися два BMW, в одному автомобілі перебували поляки, в іншому – українці, – повідомляє gazetawroclawska.За попередніми даними поліції, внаслідок неправильно вибраного маневру обгону BMW, за кермом якого був українець, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.В одному BMW були 33-річний та 38-річний громадяни України, які загинули на місці. В іншому – 29-річна жінка, яка також загинула та 32-річний чоловік із Вроцлава. Він помер в лікарні з тяжкими травмами.Українцями виявилися жителі Нововолинська, які перебували в Польщі на заробітках.

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