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Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни

Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
У Польщі, поблизу Вроцлава, трапилася ДТП в результаті якої загинули усі, хто знаходився в автівках.

Троє померли на місці, один – в лікарні. Серед них два чоловіки – мешканці Нововолинська, - пише Буг з посиланням на gazetawroclawska.

Зіткнулися два BMW, в одному автомобілі перебували поляки, в іншому – українці, – повідомляє gazetawroclawska.

За попередніми даними поліції, внаслідок неправильно вибраного маневру обгону BMW, за кермом якого був українець, автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

В одному BMW були 33-річний та 38-річний громадяни України, які загинули на місці. В іншому – 29-річна жінка, яка також загинула та 32-річний чоловік із Вроцлава. Він помер в лікарні з тяжкими травмами.

Українцями виявилися жителі Нововолинська, які перебували в Польщі на заробітках.
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни
Подробиці аварії у Польщі, де загинули волиняни

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Теги: аварія
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