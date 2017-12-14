Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси
Сьогодні, 18:43
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».
За перемогу вона змагатиметься з 16 українками з усієї Канади. Фінал конкурсу відбудеться 18 липня в місті Місісаґа, - повідомляє ІА «Волинські новини».
Міла Чернишева на змаганнях представляє провінцію Онтаріо. Як зазначила дівчина, участь у подібному конкурсі – це шанс для неї випробувати власні сили, а також познайомитися з творчими та креативними людьми і повчитися чогось у них.
Як розповіла Міла, вона з юного віку захоплюється співом, танцями та акторською грою.
«Музика завжди становила значну частину мого життя. Саме завдяки музиці я знайомлюся з новими людьми, пізнаю інші культури, міста. Музика – мій кисень», – поділилася Міла.
Вона пригадала, що до переїзду в Канаду мешкала в Берліні, була учасницею поп-групи «Cherona» та знімалася в телевізійному шоу, присвяченому гурту.
Із 2011 року Міла є солісткою успішного українсько-канадської фолк-рок-гурту «Zapovid». Група привертає до себе увагу завдяки поєднанню різних музичних стилів.
«Одна з моїх пристрастей – це подорожі. Я люблю пізнавати нові місця, дізнаватися щось нове про різні культури, а також ділитися з іншими своїми українськими традиціями», – зазначила Міла.
Дівчина впевнена, що участь у конкурсі «Міс українська Канада – 2018» здатна внести в її життя позитивні зміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За перемогу вона змагатиметься з 16 українками з усієї Канади. Фінал конкурсу відбудеться 18 липня в місті Місісаґа, - повідомляє ІА «Волинські новини».
Міла Чернишева на змаганнях представляє провінцію Онтаріо. Як зазначила дівчина, участь у подібному конкурсі – це шанс для неї випробувати власні сили, а також познайомитися з творчими та креативними людьми і повчитися чогось у них.
Як розповіла Міла, вона з юного віку захоплюється співом, танцями та акторською грою.
«Музика завжди становила значну частину мого життя. Саме завдяки музиці я знайомлюся з новими людьми, пізнаю інші культури, міста. Музика – мій кисень», – поділилася Міла.
Вона пригадала, що до переїзду в Канаду мешкала в Берліні, була учасницею поп-групи «Cherona» та знімалася в телевізійному шоу, присвяченому гурту.
Із 2011 року Міла є солісткою успішного українсько-канадської фолк-рок-гурту «Zapovid». Група привертає до себе увагу завдяки поєднанню різних музичних стилів.
«Одна з моїх пристрастей – це подорожі. Я люблю пізнавати нові місця, дізнаватися щось нове про різні культури, а також ділитися з іншими своїми українськими традиціями», – зазначила Міла.
Дівчина впевнена, що участь у конкурсі «Міс українська Канада – 2018» здатна внести в її життя позитивні зміни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
То вона візьме участь в «Американському» чи «Канадському» конкурсі краси?
Красива дівчина. Ні в яке порівняння з блядями і шлюхами в "Опері".
Останні новини
«ПриватБанк» запросив дітей на екскурсію*
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня
Сьогодні, 19:00
Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси
Сьогодні, 18:43
Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США
Сьогодні, 18:31
В Україні стали менше хворіти на кір
Сьогодні, 18:20
Медіа