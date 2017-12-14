Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси

Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».



За перемогу вона змагатиметься з 16 українками з усієї Канади. Фінал конкурсу відбудеться 18 липня в місті Місісаґа, - повідомляє ІА



Міла Чернишева на змаганнях представляє провінцію Онтаріо. Як зазначила дівчина, участь у подібному конкурсі – це шанс для неї випробувати власні сили, а також познайомитися з творчими та креативними людьми і повчитися чогось у них.



Як розповіла Міла, вона з юного віку захоплюється співом, танцями та акторською грою.



«Музика завжди становила значну частину мого життя. Саме завдяки музиці я знайомлюся з новими людьми, пізнаю інші культури, міста. Музика – мій кисень», – поділилася Міла.



Вона пригадала, що до переїзду в Канаду мешкала в Берліні, була учасницею поп-групи «Cherona» та знімалася в телевізійному шоу, присвяченому гурту.



Із 2011 року Міла є солісткою успішного українсько-канадської фолк-рок-гурту «Zapovid». Група привертає до себе увагу завдяки поєднанню різних музичних стилів.



«Одна з моїх пристрастей – це подорожі. Я люблю пізнавати нові місця, дізнаватися щось нове про різні культури, а також ділитися з іншими своїми українськими традиціями», – зазначила Міла.



Дівчина впевнена, що участь у конкурсі «Міс українська Канада – 2018» здатна внести в її життя позитивні зміни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка Нововолинська, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».За перемогу вона змагатиметься з 16 українками з усієї Канади. Фінал конкурсу відбудеться 18 липня в місті Місісаґа, - повідомляє ІА «Волинські новини». Міла Чернишева на змаганнях представляє провінцію Онтаріо. Як зазначила дівчина, участь у подібному конкурсі – це шанс для неї випробувати власні сили, а також познайомитися з творчими та креативними людьми і повчитися чогось у них.Як розповіла Міла, вона з юного віку захоплюється співом, танцями та акторською грою.«Музика завжди становила значну частину мого життя. Саме завдяки музиці я знайомлюся з новими людьми, пізнаю інші культури, міста. Музика – мій кисень», – поділилася Міла.Вона пригадала, що до переїзду в Канаду мешкала в Берліні, була учасницею поп-групи «Cherona» та знімалася в телевізійному шоу, присвяченому гурту.Із 2011 року Міла є солісткою успішного українсько-канадської фолк-рок-гурту «Zapovid». Група привертає до себе увагу завдяки поєднанню різних музичних стилів.«Одна з моїх пристрастей – це подорожі. Я люблю пізнавати нові місця, дізнаватися щось нове про різні культури, а також ділитися з іншими своїми українськими традиціями», – зазначила Міла.Дівчина впевнена, що участь у конкурсі «Міс українська Канада – 2018» здатна внести в її життя позитивні зміни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію