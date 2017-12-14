вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси

Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».

За перемогу вона змагатиметься з 16 українками з усієї Канади. Фінал конкурсу відбудеться 18 липня в місті Місісаґа, - повідомляє ІА «Волинські новини».

Міла Чернишева на змаганнях представляє провінцію Онтаріо. Як зазначила дівчина, участь у подібному конкурсі – це шанс для неї випробувати власні сили, а також познайомитися з творчими та креативними людьми і повчитися чогось у них.

Як розповіла Міла, вона з юного віку захоплюється співом, танцями та акторською грою.

«Музика завжди становила значну частину мого життя. Саме завдяки музиці я знайомлюся з новими людьми, пізнаю інші культури, міста. Музика – мій кисень», – поділилася Міла.

Вона пригадала, що до переїзду в Канаду мешкала в Берліні, була учасницею поп-групи «Cherona» та знімалася в телевізійному шоу, присвяченому гурту.

Із 2011 року Міла є солісткою успішного українсько-канадської фолк-рок-гурту «Zapovid». Група привертає до себе увагу завдяки поєднанню різних музичних стилів.

«Одна з моїх пристрастей – це подорожі. Я люблю пізнавати нові місця, дізнаватися щось нове про різні культури, а також ділитися з іншими своїми українськими традиціями», – зазначила Міла.

Дівчина впевнена, що участь у конкурсі «Міс українська Канада – 2018» здатна внести в її життя позитивні зміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міла Чернишева, краса, конкурс, Канада, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То вона візьме участь в «Американському» чи «Канадському» конкурсі краси?
Відповісти
Красива дівчина. Ні в яке порівняння з блядями і шлюхами в "Опері".
Відповісти
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ПриватБанк» запросив дітей на екскурсію*
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 березня
Сьогодні, 19:00
Дівчина з Нововолинська візьме участь в американському конкурсі краси
Сьогодні, 18:43
Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США
Сьогодні, 18:31
В Україні стали менше хворіти на кір
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
05 березень, 08:32
Сніжні вихідні у місті на Волині. ФОТО Сніжні вихідні у місті на Волині. ФОТО
05 лютий, 11:23
«Міс університету-2017». Як обирали найкращу дівчину СНУ. ФОТО «Міс університету-2017». Як обирали найкращу дівчину СНУ. ФОТО
14 грудень, 2017, 08:15
У Нововолинську та Благодатному шукають очільників будинку культури У Нововолинську та Благодатному шукають очільників будинку культури
05 липень, 2017, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
Лучанин на форумі «Польща-Україна» вивчає та ділиться «транспортним» досвідом
Сьогодні, 19:53
 0
Медіа
відео
1/8