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Андрій Покровський назвав 6 стратегічних цілей руху «СВІДОМІ»

Андрій Покровський назвав 6 стратегічних цілей руху «СВІДОМІ»
Засновник Громадянського Руху «Свідомі», бізнесмен і депутат Андрій Покровський назвав шість стратегічних цілей руху.

Про це йдеться в його зверненні до мешканців міста.

«У серпні минулого року ми з колегами створили Громадянський Рух «СВІДОМІ». З того часу мене постійно запитують навіщо я йду в політику? А після мого першого відеозвернення до лучан питань «навіщо я започаткував Громадянський Рух?», «які мої цілі?», «як я їх буду досягати?» побільшало в десятки разів. А відповідь проста - «Якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою», - каже Андрій Покровський та додає, що не може стояти осторонь суспільних процесів.

«Це привело мене до депутатства, до активної роботи в інтересах лучан, до створення Громадянського руху «СВІДОМІ», - пояснив він.



Депутат зауважив, що громадяни часто цікавляться політикою поверхнево, споглядаючи безкінечні політичні спектаклі на телебаченні чи слухаючи пусті промови з трибун.

«А тепер ми мусимо ставати суб’єктами політики, взяти відповідальність за стан справ на себе. Політика є надбудовою, а фундаментом є економіка. Ми повинні чітко розуміти, що без робочих місць з достойною заробітною платою та потужного середнього класу, що їх створює, у Луцьку не буде ресурсів для розвитку. Щоб донести до свідомості громадян цю просту істину ми з колегами розвиваємо Громадянський Рух «СВІДОМІ», - висловився Андрій Покровський.

Тож команда руху сформувала 6 пріоритетних цілей:

– забезпечення привабливого інвестиційного клімату. Щоб наша економіка працювала в Луцьк мають йти інвестиції;
– розбудова інфраструктури. Це і дороги належної якості, і підземні мережі, і розвиток електротранспорту;
– безпека громадян. Лише громадяни, які відчувають себе в безпеці будуть прагнути розвиватись у своєму місті, народжувати та виховувати тут своїх дітей;
– сучасна та конкурентна освіта. Зокрема, оснастити школи сучасним навчальним обладнанням та стимулювати дітей до отримання знань без їхнього перевантаження;
– ефективна система охорони здоров’я. В державі триває медична реформа. Вона складна і часто незрозуміла. Але ми не можемо пасивно споглядати за цим процесом;
– підвищення рівня громадянської культури та свідомості громадян.

«Цих стратегічних цілей я не можу досягнути один, навіть зі своє командою мені важко буде це зробити. Нам потрібна Ваша свідома позиція та допомога», - звернувся до лучан Андрій Покровський та закликав мешканців обласного центру Волині приєднуватися до Руху «СВІДОМІ».

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Теги: Андрій Покровський, Свідомі
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