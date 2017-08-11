Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень
Сьогодні, 20:04
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради уклав договір про купівлю автомобіля за 566,2 тисяч гривень.
Це авто марки RenaultDuster Privilege, - пише Конкурент.
Продавцем виступило підприємство "Луцьк-Експо", йдеться у системі закупівель "Прозоро".
Купити автомобіль муніципальна варта почала пробувати ще минулого року. Однак тоді сподівалися витратити на покупку меншу суму. Кілька разів оголосити торги були не вдалими, не знаходилися покупці.
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Це авто марки RenaultDuster Privilege, - пише Конкурент.
Продавцем виступило підприємство "Луцьк-Експо", йдеться у системі закупівель "Прозоро".
Купити автомобіль муніципальна варта почала пробувати ще минулого року. Однак тоді сподівалися витратити на покупку меншу суму. Кілька разів оголосити торги були не вдалими, не знаходилися покупці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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