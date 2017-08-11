вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень

Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради уклав договір про купівлю автомобіля за 566,2 тисяч гривень.

Це авто марки RenaultDuster Privilege, - пише Конкурент.

Продавцем виступило підприємство "Луцьк-Експо", йдеться у системі закупівель "Прозоро".

Купити автомобіль муніципальна варта почала пробувати ще минулого року. Однак тоді сподівалися витратити на покупку меншу суму. Кілька разів оголосити торги були не вдалими, не знаходилися покупці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Андрій Покровський назвав 6 стратегічних цілей руху «СВІДОМІ»
Сьогодні, 20:40
«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*
Сьогодні, 20:20
Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень
Сьогодні, 20:04
Лучанин на форумі «Польща-Україна» вивчає та ділиться «транспортним» досвідом
Сьогодні, 19:53
«ПриватБанк» запросив дітей на екскурсію*
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО Луцькі муніципали «воюють» із автохамами. ФОТО
03 січень, 12:49
Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів Паркуюсь як хочу: у Луцьку «ловили» автохамів
11 серпень, 2017, 10:35
У Луцьку знайшли гараж з «великим уловом» номерів для автівок У Луцьку знайшли гараж з «великим уловом» номерів для автівок
20 липень, 2017, 10:47
Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю
12 березень, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
Лучанин судитиме змагання силачів
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8