Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень





Це авто марки RenaultDuster Privilege, - пише



Продавцем виступило підприємство "Луцьк-Експо", йдеться у системі закупівель "Прозоро".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради уклав договір про купівлю автомобіля за 566,2 тисяч гривень.Це авто марки, - пише Конкурент Продавцем виступило підприємство "Луцьк-Експо", йдеться у системі закупівель "Прозоро". Купити автомобіль муніципальна варта почала пробувати ще минулого року. Однак тоді сподівалися витратити на покупку меншу суму. Кілька разів оголосити торги були не вдалими, не знаходилися покупці.

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