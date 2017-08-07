Рівненські патрульні врятували рибалок, котрі провалились під кригу. ВІДЕО





Близько 10-ї ранку на лінію «102» надійшов виклик про те, що на вулиці Басівкутський чоловік провалився під кригу і не може вибратись з води, - повідомляє



Коли патрульні прибули на місце події, то виявили одразу трьох людей, які перебували під водою та кричали про допомогу. Інспектор Володимир Павлюк кинувся витягати потерпілого. Він підповз по кризі до першого чоловіка, витягнув його і передав людям на берег.



Тим часом, на місце події прибули рятувальники і з допомогою шнура патрульний з працівником МНС витягнув з води другого рибалку. Третього потерпілого рятувала бригада МНС за допомогою човна та рятувального кола. Чоловіка дістали вже у непритомному стані. У крижаній воді чоловіки перебували близько півгодини.



Врятованих одразу накрили теплими ковдрами та передали працівникам швидкої медичної допомоги. 2 чоловіків доставили до лікарні, а одного, після медогляду, завезли додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненські патрульні врятували трьох рибалок, які ледве не потонули на озері Басів Кут.Близько 10-ї ранку на лінію «102» надійшов виклик про те, що на вулиці Басівкутський чоловік провалився під кригу і не може вибратись з води, - повідомляє прес-служба патрульної поліції міста Рівне.Коли патрульні прибули на місце події, то виявили одразу трьох людей, які перебували під водою та кричали про допомогу. Інспекторкинувся витягати потерпілого. Він підповз по кризі до першого чоловіка, витягнув його і передав людям на берег.Тим часом, на місце події прибули рятувальники і з допомогою шнура патрульний з працівником МНС витягнув з води другого рибалку. Третього потерпілого рятувала бригада МНС за допомогою човна та рятувального кола. Чоловіка дістали вже у непритомному стані. У крижаній воді чоловіки перебували близько півгодини.Врятованих одразу накрили теплими ковдрами та передали працівникам швидкої медичної допомоги. 2 чоловіків доставили до лікарні, а одного, після медогляду, завезли додому.

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