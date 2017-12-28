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Волинян запрошують на зустріч із бійцями роти «Світязь»

Волинян запрошують на зустріч із бійцями роти «Світязь»
У Волинському краєзнавчому музеї до Дня українського добровольця відбудеться зустріч із бійцями роти волинської поліції особливого призначення «Світязь».

На час проведення заходу у музеї буде представлена виставка світлин, елементів військової амуніції з фондів музею та інших експонатів,ь- інформує Департамент культури Луцької міської ради.

Захід відбудеться 14 березня о 12 год. в рамках музейного проекту «Наші Захисники».

Тел. для довідок: 24-75-82.

Довідка:
Рота «Світязь» створений у червні 2014 р., а 12 липня його особовий склад присягнув на вірність українському народу. У зону АТО волиняни відправились 14 серпня.

Рота героїчно билась в Іловайську, виходила із пекельного котла. Волиняни проявили стійкість в боях за Дебальцівський плацдарм. Нечисельний підрозділ упродовж трьох днів оборонявся в оточеному Вуглегірську. Завдяки військовій майстерності 30 січня 2015 р. рота «Світязь» героїчно вирвалась з блокади, завдавши серйозних втрат ворогу. Сьогодні підрозділ продовжує виконувати завдання у зоні АТО.

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Теги: бійці, рота Світязь
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