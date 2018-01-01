Італію атакував потужний торнадо. ФОТО





Про це повідомляє



Торнадо розбив білборди і придорожні знаки, поламав багато дерев та навіть зніс дахи і балкони деяких будинків. Внаслідок урагану автомобілі переносило вітром на десятки метрів, а декілька вантажівок перекинулись.



Траса, що сполучає місто з Неаполем, виявилася заблокована через декілька трейлерів, які винесло на дорогу з найближчої стоянки.



Торнадо, який супроводжувався сильною грозою, обірвав лінії електропередач. Кілька районів Казерти залишились без електроенергії. Влада вирішила закрити всі навчальні заклади, аби оцінити шкоду, завдану торнадо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Південь Італії зрушив сильний торнадо. Внаслідок негоди в провінції Казерта постраждало понад 15 людей.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Earth-chronicles.Торнадо розбив білборди і придорожні знаки, поламав багато дерев та навіть зніс дахи і балкони деяких будинків. Внаслідок урагану автомобілі переносило вітром на десятки метрів, а декілька вантажівок перекинулись.Траса, що сполучає місто з Неаполем, виявилася заблокована через декілька трейлерів, які винесло на дорогу з найближчої стоянки.Торнадо, який супроводжувався сильною грозою, обірвав лінії електропередач. Кілька районів Казерти залишились без електроенергії. Влада вирішила закрити всі навчальні заклади, аби оцінити шкоду, завдану торнадо.

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