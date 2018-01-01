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Італію атакував потужний торнадо. ФОТО

Італію атакував потужний торнадо. ФОТО
Південь Італії зрушив сильний торнадо. Внаслідок негоди в провінції Казерта постраждало понад 15 людей.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Earth-chronicles.

Торнадо розбив білборди і придорожні знаки, поламав багато дерев та навіть зніс дахи і балкони деяких будинків. Внаслідок урагану автомобілі переносило вітром на десятки метрів, а декілька вантажівок перекинулись.

Траса, що сполучає місто з Неаполем, виявилася заблокована через декілька трейлерів, які винесло на дорогу з найближчої стоянки.

Торнадо, який супроводжувався сильною грозою, обірвав лінії електропередач. Кілька районів Казерти залишились без електроенергії. Влада вирішила закрити всі навчальні заклади, аби оцінити шкоду, завдану торнадо.

Італію атакував потужний торнадо. ФОТО
Італію атакував потужний торнадо. ФОТО
Італію атакував потужний торнадо. ФОТО
Італію атакував потужний торнадо. ФОТО

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Теги: Італія, торнадо
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