На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину
Сьогодні, 20:43
Сонячні камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється.
Також з'ясовується коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на повідомення поліції.
У Рівному суд заарештував 137 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю, який правоохоронці вилучили під час обшуків 12 березня.
«Мішки з бурштином різних фракцій виявлено та вилучено з приміщення гаражно-будівельного кооперативу. Камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється», - йдеться в повідомленні.
Відзначено, що 13 березня місцевий суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокуратурою, про накладення арешту на вилучене майно.
Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, здійснюються також інші необхідні слідчі дії.
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Також з'ясовується коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на повідомення поліції.
У Рівному суд заарештував 137 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю, який правоохоронці вилучили під час обшуків 12 березня.
«Мішки з бурштином різних фракцій виявлено та вилучено з приміщення гаражно-будівельного кооперативу. Камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється», - йдеться в повідомленні.
Відзначено, що 13 березня місцевий суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокуратурою, про накладення арешту на вилучене майно.
Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, здійснюються також інші необхідні слідчі дії.
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