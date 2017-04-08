На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину





Також з'ясовується коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, - повідомляє



У Рівному суд заарештував 137 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю, який правоохоронці вилучили під час обшуків 12 березня.



«Мішки з бурштином різних фракцій виявлено та вилучено з приміщення гаражно-будівельного кооперативу. Камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється», - йдеться в повідомленні.



Відзначено, що 13 березня місцевий суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокуратурою, про накладення арешту на вилучене майно.



Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, здійснюються також інші необхідні слідчі дії.

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