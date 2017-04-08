вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину

На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину
Сонячні камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється.

Також з'ясовується коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на повідомення поліції.

У Рівному суд заарештував 137 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю, який правоохоронці вилучили під час обшуків 12 березня.

«Мішки з бурштином різних фракцій виявлено та вилучено з приміщення гаражно-будівельного кооперативу. Камені спрямовані для проведення відповідних експертиз, їх вартість встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що 13 березня місцевий суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене прокуратурою, про накладення арешту на вилучене майно.

Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до видобутку і переміщення бурштину, здійснюються також інші необхідні слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, бурштин, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відтепер особам з інвалідністю легше буде оформити групу
Сьогодні, 21:01
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО
Сьогодні, 21:00
На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину
Сьогодні, 20:43
Андрій Покровський назвав 6 стратегічних цілей руху «СВІДОМІ»
Сьогодні, 20:40
«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара На Рівненщині затримали чиновника, який вимагав 2500 доларів хабара
03 березень, 17:18
Зловили лучанина, який напхав у кишені кілограм бурштину Зловили лучанина, який напхав у кишені кілограм бурштину
08 квітень, 2017, 14:01
На автодорозі Рівне-Луцьк в Mercedes знайшли 3 мішки бурштину На автодорозі Рівне-Луцьк в Mercedes знайшли 3 мішки бурштину
04 квітень, 2017, 14:19
У волинян вилучили 35 кілограмів бурштину У волинян вилучили 35 кілограмів бурштину
03 березень, 2017, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто і для чого співами «Лепса-Кіркорова» збирає гроші в центрі Луцька. ФОТО
12 березень, 18:20
 1
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі
12 березень, 14:54
 1
Lexus та гідроцикл Bombardier: що задекларував новий начальник Укртрансбезпеки на Волині
12 березень, 13:06
 1
На Волині нагородили школяра, який врятував 8-річного хлопчика. ФОТО
12 березень, 13:04
 1
Лучанин судитиме змагання силачів
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8