«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*

«ПриватБанк» вкотре попередив клієнтів про небезпеку реєстрації та використання нового шахрайського додатка для Android «Універсальний Мобільний Банкінг», розміщеного в Google Play 13 березня.В« ПриватБанку» нагадали, що єдиним додатком, що дозволяє безпечно користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є «Приват24». Будь-які сторонні «універсальні мобільні банки» – по суті є фішинговими програмами, створеними для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей.Зараз фахівці банку проводять необхідні дії для видалення з Google Play злочинного фішингового додатку «Універсальний мобільний банкінг» на вимогу представників «ПриватБанку» та інших українських банків.Також банк буде продовжувати роботу щодо блокування веб-сайтів шахраїв і відкликання сертифікатів розробників фішингових продуктів.