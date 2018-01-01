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«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*

«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*
«ПриватБанк» вкотре попередив клієнтів про небезпеку реєстрації та використання нового шахрайського додатка для Android «Універсальний Мобільний Банкінг», розміщеного в Google Play 13 березня.

В« ПриватБанку» нагадали, що єдиним додатком, що дозволяє безпечно користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є «Приват24». Будь-які сторонні «універсальні мобільні банки» – по суті є фішинговими програмами, створеними для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей.

Зараз фахівці банку проводять необхідні дії для видалення з Google Play злочинного фішингового додатку «Універсальний мобільний банкінг» на вимогу представників «ПриватБанку» та інших українських банків.

Також банк буде продовжувати роботу щодо блокування веб-сайтів шахраїв і відкликання сертифікатів розробників фішингових продуктів.


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Теги: Приват банк, шахраї, Приват24
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