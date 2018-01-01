«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*
Сьогодні, 20:20
«ПриватБанк» вкотре попередив клієнтів про небезпеку реєстрації та використання нового шахрайського додатка для Android «Універсальний Мобільний Банкінг», розміщеного в Google Play 13 березня.
В« ПриватБанку» нагадали, що єдиним додатком, що дозволяє безпечно користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є «Приват24». Будь-які сторонні «універсальні мобільні банки» – по суті є фішинговими програмами, створеними для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей.
Зараз фахівці банку проводять необхідні дії для видалення з Google Play злочинного фішингового додатку «Універсальний мобільний банкінг» на вимогу представників «ПриватБанку» та інших українських банків.
Також банк буде продовжувати роботу щодо блокування веб-сайтів шахраїв і відкликання сертифікатів розробників фішингових продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В« ПриватБанку» нагадали, що єдиним додатком, що дозволяє безпечно користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є «Приват24». Будь-які сторонні «універсальні мобільні банки» – по суті є фішинговими програмами, створеними для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей.
Зараз фахівці банку проводять необхідні дії для видалення з Google Play злочинного фішингового додатку «Універсальний мобільний банкінг» на вимогу представників «ПриватБанку» та інших українських банків.
Також банк буде продовжувати роботу щодо блокування веб-сайтів шахраїв і відкликання сертифікатів розробників фішингових продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині заарештували більше ста кілограмів бурштину
Сьогодні, 20:43
Андрій Покровський назвав 6 стратегічних цілей руху «СВІДОМІ»
Сьогодні, 20:40
«ПриватБанк» попереджає про новий шахрайський додаток*
Сьогодні, 20:20
Луцькі муніципали придбали авто за понад 500 000 гривень
Сьогодні, 20:04
Медіа