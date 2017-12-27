Ризик — благородна справа: луцьке ОСББ за 2 роки взяло участь в 5 проектах
Сьогодні, 17:54
Голова правління ОСББ «Київський майдан, 11» Ольга Бишевич розповіла, яких результатів вдалось досягти жителям будинку спільними зусиллями.
Мешканці багатоповерхівки не відразу планували об'єднатись, аби піклуватись про свій будинок, - повідомляє Суспільне Волині.
Голова правління ОСББ «Київський майдан, 11» Ольга Бишевич розповідає: «Одним з найважливіших кроків, які ми почали здійснювати об'єднавшись, було облаштування вузла обліку теплової енергії».
Переконати людей долучитись до такої ініціативи вдалося не відразу. Десятки зустрічей протягом чотирьох місяців передували тому, аби люди згодились на цей важливий крок. Жителі почали розуміти, як реально можна зекономити свої гроші.
«Усвідомлення прийшло тільки тоді, коли люди в платіжках дійсно побачили, що вони можуть з цього заощадити кошти. Пройшло два місяці після встановлення лічильника, і мешканка до мене телефонує...: «Ольго Василівно, ви знаєте, ми за 18 днів тільки одного місяця, встановивши лічильник, повністю окупили його вартість», - зауважує голова правління ОСББ.
За два роки діяльності ОСББ взяло участь у п'яти великих проектах. Неабияк пишається Ольга Бишевич встановленням індивідуального теплового пункту. Проект коштував близько півмільйона гривень. За його умовами від 30 до 70 відсотків вартості пристрою компенсує держава, відсотки відшкодовує міська рада, а решту виплачують мешканці будинку.
Об'єднавшись, люди не лише змогли брати участь у всіляких проектах. Жителі згуртувались і розподілили між собою обов'язки так, щоб кожен відповідав за якусь роботу в будинку та навколо нього.
Ольга Бишевич зазначає: «Повністю замінили старий асфальт на нове бруківкове покриття, бардюри нові, розрівняли газони, посіяли траву. Кожен взяв на себе роботу,... яку він може виконати якнайкраще».
На зробленому жителі не зупиняються, далі у планах - утеплення фасаду
будинку.
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Мешканці багатоповерхівки не відразу планували об'єднатись, аби піклуватись про свій будинок, - повідомляє Суспільне Волині.
Голова правління ОСББ «Київський майдан, 11» Ольга Бишевич розповідає: «Одним з найважливіших кроків, які ми почали здійснювати об'єднавшись, було облаштування вузла обліку теплової енергії».
Переконати людей долучитись до такої ініціативи вдалося не відразу. Десятки зустрічей протягом чотирьох місяців передували тому, аби люди згодились на цей важливий крок. Жителі почали розуміти, як реально можна зекономити свої гроші.
«Усвідомлення прийшло тільки тоді, коли люди в платіжках дійсно побачили, що вони можуть з цього заощадити кошти. Пройшло два місяці після встановлення лічильника, і мешканка до мене телефонує...: «Ольго Василівно, ви знаєте, ми за 18 днів тільки одного місяця, встановивши лічильник, повністю окупили його вартість», - зауважує голова правління ОСББ.
За два роки діяльності ОСББ взяло участь у п'яти великих проектах. Неабияк пишається Ольга Бишевич встановленням індивідуального теплового пункту. Проект коштував близько півмільйона гривень. За його умовами від 30 до 70 відсотків вартості пристрою компенсує держава, відсотки відшкодовує міська рада, а решту виплачують мешканці будинку.
Об'єднавшись, люди не лише змогли брати участь у всіляких проектах. Жителі згуртувались і розподілили між собою обов'язки так, щоб кожен відповідав за якусь роботу в будинку та навколо нього.
Ольга Бишевич зазначає: «Повністю замінили старий асфальт на нове бруківкове покриття, бардюри нові, розрівняли газони, посіяли траву. Кожен взяв на себе роботу,... яку він може виконати якнайкраще».
На зробленому жителі не зупиняються, далі у планах - утеплення фасаду
будинку.
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