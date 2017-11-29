Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води
Сьогодні, 17:59
У ніч з 14 на 15 березня не буде води у мікрорайоні ЛПЗ
У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста з 22 год, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
14 березня до 6 год. 15 березня буде припинено водопостачання в районі ЛПЗ.
Адміністрація КП «Луцькводоканал» просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста з 22 год, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
14 березня до 6 год. 15 березня буде припинено водопостачання в районі ЛПЗ.
Адміністрація КП «Луцькводоканал» просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.
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