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Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води

Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води
У ніч з 14 на 15 березня не буде води у мікрорайоні ЛПЗ

У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста з 22 год, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

14 березня до 6 год. 15 березня буде припинено водопостачання в районі ЛПЗ.

Адміністрація КП «Луцькводоканал» просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води.

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Теги: ЛПЗ, вода, комунальники, Луцькводоканал
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