Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США

Двоє дітей з села Стара Лішня (Іваничівський район) виграли стипендій на 432 тисячі доларів на навчання у освітніх закладах США.Про це в Facebook пишевиконавчий директор ТОВ "Конкорд Капітал"."Я вже якось писав, що є у мене сестра-вчителька, її чоловік - шахтар. Живуть в селі Стара Лішня Волинської області. У них троє дітей: Сашку 2 роки, Андрій - 15 років, Таня 17 років. У цих старших регулярно якісь місця на обласних та республіканських олімпіадах"."Але головні новини року прийшли у суботу. Андрій і Таня, брали участь у програмі Ukraine Global Scholars, де дітей вчать вигравати стипендії на хорошу (і тому дорогу) освіту у США. Таня виграла стипендію на 146 тис доларів, а Андрій на 206 тис доларів на школу + ще 80 тис на майбутній університет"."Разом виграли стипендій на 432 тис дол. Це десь 180 років зарплати мами-вчительки і 120 років зарплати тата-шахтаря (якщо нічого не їсти). Випереджаючи питання - забрати грошима не можна, я питав. Коротше, наступні декілька років Таня і Андрій проведуть у штаті Коннектикут, 120 кілометрів вище Нью-Йорку".