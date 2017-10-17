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Лучанин на форумі «Польща-Україна» вивчає та ділиться «транспортним» досвідом

Лучанин на форумі «Польща-Україна» вивчає та ділиться «транспортним» досвідом
Лучанин Назар Романюк перебуває на Економічному форумі "Польща-Україна", де вивчає проблематику галузі громадського транспорту.

Форум розпочався 13 березня в польському Ряшеві.

Як пояснюють організатори, участь у дводенному заході беруть понад 500 учасників з Польщі, України, країн ЄС, сусідніх країн та США. Головна тема форуму - модернізація та розвиток потенціалу України, а також напрямок і темпи реформ.

Лучанин бере участь в секції, яка стосується громадського транспорту. Назар Романюк пояснив, що на Волині часто закупляють деталі та матеріали в Польщі, тому такий форум лише на користь для галузі, адже дозволяє не лише вивчати досвід європейських країн, а й налагоджувати економічні зв'язки.

Окремо він говорить і про "відтік" кадрів з Волині на Польщу. "Підприємства нашого регіону постійно стикаються з цією проблемою і сьогодні головне наше завдання - це вберегти працівників. Адже кожен збережений працівників - це не лише гарантоване робоче місце, а й податки, які йдуть до бюджету України, а не інших держав", - додав Назар Романюк.

Форум працюватиме два дні. Організатором Форуму є Фонд "Інститут східноєвропейських досліджень" - організатор Економічного форуму в Криниці, а співорганізатором – Підкарпатське воєводство. Почесний патронат над форумом взяв на себе маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський.


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Теги: Назар Романюк
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