Лучанин судитиме змагання силачів
Сьогодні, 21:14
Лучанин Валерій Пельц став суддею національної категорії у Федерації стронгмену України.
Про це він написав 13 березня у Facebook.
"В цьому році мене можна буде побачити на змагальних майданчиках національних турнірів Федерація стронгмену України в якості судді"
"Чекаю з нетерпінням початку сезону!" - повідомив Пельц.
Нагадаємо, Валерій Пельц декілька років поспіль організовує в Луцьку змагання силачів, які відвідують кращі силачі України.
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Про це він написав 13 березня у Facebook.
"В цьому році мене можна буде побачити на змагальних майданчиках національних турнірів Федерація стронгмену України в якості судді"
"Чекаю з нетерпінням початку сезону!" - повідомив Пельц.
Нагадаємо, Валерій Пельц декілька років поспіль організовує в Луцьку змагання силачів, які відвідують кращі силачі України.
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