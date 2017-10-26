Лучанин судитиме змагання силачів

Валерій Пельц став суддею національної категорії у Федерації стронгмену України.



Про це він написав 13 березня у Facebook.



"В цьому році мене можна буде побачити на змагальних майданчиках національних турнірів Федерація стронгмену України в якості судді"



"Чекаю з нетерпінням початку сезону!" - повідомив Пельц.



Нагадаємо, Валерій Пельц декілька років поспіль організовує в Луцьку змагання силачів, які відвідують кращі силачі України.





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