Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 березня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах очікується дрібний дощ. У Любешові, Володимир-Волинському буде сухо.



Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +7…+11. Вітер північно-західний і західний, 1-3 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах очікується дрібний дощ. У Любешові, Володимир-Волинському буде сухо.Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +7…+11. Вітер північно-західний і західний, 1-3 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.

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