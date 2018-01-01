Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 березня
Сьогодні, 21:41
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах очікується дрібний дощ. У Любешові, Володимир-Волинському буде сухо.
Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +7…+11. Вітер північно-західний і західний, 1-3 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах очікується дрібний дощ. У Любешові, Володимир-Волинському буде сухо.
Температура повітря вночі близько +2…+5 градусів, удень – до +7…+11. Вітер північно-західний і західний, 1-3 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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