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Інцидент із Пирожиком перевірить польська прокуратура

Інцидент із Пирожиком перевірить польська прокуратура
Поліція і прокуратура перевірять, чи не було фактів прославляння Степана Бандери під час вшанування загиблих у Сагрині українців.

Про це повідомляє kronikatygodnia.

Польський активіст Веслав Гук стверджує, що «один з учасників, одягнених у вишиванку «бандерівського» кольору зі вставленим нагрудним знаком націоналістичної партії «Свобода», виступив з промовою, розхвалюючи УПА, Бандеру і Шухевича»

«Він сказав, що Бандера завжди буде національним героєм України, таким же, як для поляків Пілсудський», - заявив Гук.

Тож у ситуацію втрутилася прокуратура, яка перевірить, чи не було під час церемонії порушень «анти бандерівських законів».

«Ми перевіримо, чи не було під час церемонії ніякого публічного заохочення фашистської системи або підбурювання до ненависті за ознаками національності», - розповів представник прокуратури Грубешова Артур Кубик.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик заявляв про провокацію щодо нього під час вшанування українців, замордованих у Сагрині поляками.

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Теги: Польща, скандал
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Коментарі 1
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Він був бухій як чип ...
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