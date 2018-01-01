Інцидент із Пирожиком перевірить польська прокуратура

Степана Бандери під час вшанування загиблих у Сагрині українців.



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Польський активіст Веслав Гук стверджує, що «один з учасників, одягнених у вишиванку «бандерівського» кольору зі вставленим нагрудним знаком націоналістичної партії «Свобода», виступив з промовою, розхвалюючи УПА, Бандеру і Шухевича»



«Він сказав, що Бандера завжди буде національним героєм України, таким же, як для поляків Пілсудський», - заявив Гук.



Тож у ситуацію втрутилася прокуратура, яка перевірить, чи не було під час церемонії порушень «анти бандерівських законів».



«Ми перевіримо, чи не було під час церемонії ніякого публічного заохочення фашистської системи або підбурювання до ненависті за ознаками національності», - розповів представник прокуратури Грубешова Артур Кубик.



Нагадаємо, раніше перший заступник голови Волинської облради Олександр Пирожик заявляв про провокацію щодо нього під час вшанування українців, замордованих у Сагрині поляками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція і прокуратура перевірять, чи не було фактів прославлянняпід часу Сагрині українців.Про це повідомляє kronikatygodnia Польський активістстверджує, що «один з учасників, одягнених у вишиванку «бандерівського» кольору зі вставленим нагрудним знаком націоналістичної партії «Свобода», виступив з промовою, розхвалюючи УПА, Бандеру і«Він сказав, що Бандера завжди буде національним героєм України, таким же, як для поляків», - заявив Гук.Тож у ситуацію втрутилася прокуратура, яка перевірить, чи не було під час церемонії порушень «анти бандерівських законів».«Ми перевіримо, чи не було під час церемонії ніякого публічного заохочення фашистської системи або підбурювання до ненависті за ознаками національності», - розповів представник прокуратури ГрубешоваНагадаємо, раніше перший заступник голови Волинської облрадизаявляв про провокацію щодо нього під час вшанування українців, замордованих у Сагрині поляками.

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