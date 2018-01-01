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Луцький міст ржавіє, обліплений рекламою

Луцький міст ржавіє, обліплений рекламою
Нещодавно у соціальних мережах користувачі звернули увагу, що зовнішній вигляд надземного пішохідного переходу від Завокзального ринку до залізничного вокзалу, потребує поліпшення.

Журналісти вирішили звернутися за коментарями до міської ради, - пише Конкурент.

У мерії повідомили, що кошти на догляд за переходом виділяють. У 2017 році на санітарне прибирання переходу та прилеглої до нього території, очищення урн від сміття, було витрачено майже 22,9 тисячі гривень.

У 2018 році на санітарне прибирання передбачено 21,2 тисячі гривень. Однак, видно, що міст потребує фарбування, у багатьох ділянках поржавів. Перехід перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарстваміськради, обслуговує його ЖКП №3.

Є питання і щодо зовнішнього вигляду конструкції, яка обліплена оголошеннями.

Нагадаємо, що перехід через залізничні колії у Луцьку відкрили у 2011 році. Нині уже і не всі містяни згадають, що епопея з будівництвом переходу тягнулася довгі роки. Люди, порушуючи правила безпеки, переходили до Завокзального ринку часто через рейки, наражаючи своє життя на небезпеку.

Перехід у народі назвали «місті Кривицького», адже його спорудження почали ще за каденції колишнього, нині покійного міського голови Антона Кривицького. Вже у статусі радника він таки довів справу до кінця і у 2011 році перехід урочисто відкрили. Від початку будівництва і здачі об'єкту минуло 15 років.

Із фінансуванням переходу теж були суперечки. Справа в тім, що зведення мосту стало умовою виконання угоди між міською радою та Волинською обласною спілкою споживчих товариств. Місто надало спілці в оренду землю на 22 роки під Завокзальним ринком, а спілка зобов'язувалася оплатити спорудження переходу – 1,3 мільйона гривень. Однак проти такої угоди виступала низка депутатів. Одним із найяскравіших противників був тодішній депутат Андрій Осіпов, який вважав, що угода не є вигідною місту.

Під час відкриття переходу тодішній нині покійний міський голова Микола Романюк казав, що планується також введення в дію ліфта, аби люди із обмеженими фізичними можливостями могли користатися зручностями. Однак цього не сталося.

У департаменті капітального будівництва Луцької міської ради повідомили, що проектно-кошторисною документацією не було передбачено ні будівництво ліфту, ні будівництво накриття над переходом у пішохідному наземного переході.

«Оснащення переходу ліфтом у найближчий час не планується, хоча можливість така є», - йдеться у відповіді.


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Теги: міст, Луцьк, варте уваги
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