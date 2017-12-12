«Міст Кривицького» ржавіє, обліплений рекламою, - ЗМІ





Журналісти вирішили звернутися за коментарями до міської ради, - пише



У мерії повідомили, що кошти на догляд за переходом виділяють. У 2017 році на санітарне прибирання переходу та прилеглої до нього території, очищення урн від сміття, було витрачено майже 22,9 тисячі гривень.



У 2018 році на санітарне прибирання передбачено 21,2 тисячі гривень. Однак, видно, що міст потребує фарбування, у багатьох ділянках поржавів. Перехід перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарстваміськради, обслуговує його ЖКП №3.



Є питання і щодо зовнішнього вигляду конструкції, яка обліплена оголошеннями.



Нагадаємо, що перехід через залізничні колії у Луцьку відкрили у 2011 році. Нині уже і не всі містяни згадають, що епопея з будівництвом переходу тягнулася довгі роки. Люди, порушуючи правила безпеки, переходили до Завокзального ринку часто через рейки, наражаючи своє життя на небезпеку.



Перехід у народі назвали «місті Кривицького», адже його спорудження почали ще за каденції колишнього, нині покійного міського голови Антона Кривицького. Вже у статусі радника він таки довів справу до кінця і у 2011 році перехід урочисто відкрили. Від початку будівництва і здачі об'єкту минуло 15 років.



Із фінансуванням переходу теж були суперечки. Справа в тім, що зведення мосту стало умовою виконання угоди між міською радою та Волинською обласною спілкою споживчих товариств. Місто надало спілці в оренду землю на 22 роки під Завокзальним ринком, а спілка зобов'язувалася оплатити спорудження переходу – 1,3 мільйона гривень. Однак проти такої угоди виступала низка депутатів. Одним із найяскравіших противників був тодішній депутат Андрій Осіпов, який вважав, що угода не є вигідною місту.



Під час відкриття переходу тодішній нині покійний міський голова Микола Романюк казав, що планується також введення в дію ліфта, аби люди із обмеженими фізичними можливостями могли користатися зручностями. Однак цього не сталося.



У департаменті капітального будівництва Луцької міської ради повідомили, що проектно-кошторисною документацією не було передбачено ні будівництво ліфту, ні будівництво накриття над переходом у пішохідному наземного переході.



«Оснащення переходу ліфтом у найближчий час не планується, хоча можливість така є», - йдеться у відповіді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у соціальних мережах користувачі звернули увагу, що зовнішній вигляд надземного пішохідного переходу від Завокзального ринку до залізничного вокзалу, потребує поліпшення.Журналісти вирішили звернутися за коментарями до міської ради, - пише Конкурент У мерії повідомили, що кошти на догляд за переходом виділяють. У 2017 році на санітарне прибирання переходу та прилеглої до нього території, очищення урн від сміття, було витрачено майже 22,9 тисячі гривень.У 2018 році на санітарне прибирання передбачено 21,2 тисячі гривень. Однак, видно, що міст потребує фарбування, у багатьох ділянках поржавів. Перехід перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарстваміськради, обслуговує його ЖКП №3.Є питання і щодо зовнішнього вигляду конструкції, яка обліплена оголошеннями.Нагадаємо, що перехід через залізничні колії у Луцьку відкрили у 2011 році. Нині уже і не всі містяни згадають, що епопея з будівництвом переходу тягнулася довгі роки. Люди, порушуючи правила безпеки, переходили до Завокзального ринку часто через рейки, наражаючи своє життя на небезпеку.Перехід у народі назвали «місті Кривицького», адже його спорудження почали ще за каденції колишнього, нині покійного міського голови. Вже у статусі радника він таки довів справу до кінця і у 2011 році перехід урочисто відкрили. Від початку будівництва і здачі об'єкту минуло 15 років.Із фінансуванням переходу теж були суперечки. Справа в тім, що зведення мосту стало умовою виконання угоди між міською радою та Волинською обласною спілкою споживчих товариств. Місто надало спілці в оренду землю на 22 роки під Завокзальним ринком, а спілка зобов'язувалася оплатити спорудження переходу – 1,3 мільйона гривень. Однак проти такої угоди виступала низка депутатів. Одним із найяскравіших противників був тодішній депутат, який вважав, що угода не є вигідною місту.Під час відкриття переходу тодішній нині покійний міський головаказав, що планується також введення в дію ліфта, аби люди із обмеженими фізичними можливостями могли користатися зручностями. Однак цього не сталося.У департаменті капітального будівництва Луцької міської ради повідомили, що проектно-кошторисною документацією не було передбачено ні будівництво ліфту, ні будівництво накриття над переходом у пішохідному наземного переході.«Оснащення переходу ліфтом у найближчий час не планується, хоча можливість така є», - йдеться у відповіді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію