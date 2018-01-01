В аварії в Луцьку через пішохода постраждав мотоцикліст





Аварія трапилась близько 21:00 вчора, 13 лютого, на вулиці Львівській, - повідомляє



Мотоцикліст їхав в бік автостанції №2, що на вулиці Львівській. Раптом йому довелось оминати пішохода, який перебігав дорогу разом з собакою.



Водій мотоцикла вивернув кермо і наїхав на болото. Двоколісного занесло і чоловік впав. Постраждалий почав вставати, однак йому стало зле і чоловік знову впав, вдарившись головою об асфальт.



На жаль, шолом його не врятував, адже він просто злетів.



Молодому чоловіку знадобилась допомога медиків. У «швидкій», яку викликали на місце події, водієві зокрема наклали шину на шию.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік, оминаючи пішоходів, впав з мотоцикла і травмував собі голову і шию.Аварія трапилась близько 21:00 вчора, 13 лютого, на вулиці Львівській, - повідомляє Волинь24 Мотоцикліст їхав в бік автостанції №2, що на вулиці Львівській. Раптом йому довелось оминати пішохода, який перебігав дорогу разом з собакою.Водій мотоцикла вивернув кермо і наїхав на болото. Двоколісного занесло і чоловік впав. Постраждалий почав вставати, однак йому стало зле і чоловік знову впав, вдарившись головою об асфальт.На жаль, шолом його не врятував, адже він просто злетів.Молодому чоловіку знадобилась допомога медиків. У «швидкій», яку викликали на місце події, водієві зокрема наклали шину на шию.

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