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Муніципали сказали, де в Луцьку найчастіше продають сурогат

Муніципали сказали, де в Луцьку найчастіше продають сурогат
Лише цього року муніципали склали 28 адміністративних протоколів на продавців сурогату.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Найчастіше цим забороненим продуктом торгують на ринках міста та в приватному секторі. Географія точок продажу охоплює все місто.

Щоб придбати такі алкогольні вироби, муніципалам доводиться перевтілюватися в «клієнтів» та входити в довіру, адже продавці працюють за принципом «тільки для своїх». Результати показують, що інспектори на правильному шляху в боротьбі з продавцями сурогату. На «точках» вони вилучають вся наявну продукцію.

Нині на розгляді в Луцькому міськрайонному суді перебуває більшість справ. По деяких вже є рішення. Працівники феміди призначили порушникам штрафи від 340-ка до 1700 гривень.

«Викриття «точок» підпільного продажу сурогату впливає на зменшення насильства в сім’ї, дрібного хуліганства та інших правопорушень», - стверджують у департаменті муніципальної варти.

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Теги: муніципали, Луцьк
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