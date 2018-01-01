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Мешканці приватного сектору все частіше загиджують Луцьк, - муніципали

Мешканці приватного сектору все частіше загиджують Луцьк, - муніципали
Луцька влада закликає мешканців приватного сектору не засмічувати територію міста.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Останнім часом у місті склалась негативна тенденція, коли люди, які проживають в приватному секторі, залишають сміття обабіч доріг або намагаються його вивезти в контейнери, які знаходяться найближче. Вони сподіваються, що їхні відходи приберуть комунальники та вивезуть на сміттєзвалище. Натомість, найчастіше, сміття розносить вітер або його рвуть собаки.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька все частіше стали виявляти громадян, які під’їжджають до контейнерів та просто з машини викидають його.

«Департамент муніципальної варти Луцької міської ради попереджає, що в разі виявлення фактів засмічення сміттєвих контейнерів твердими побутовими відходами, інспектори будуть складати на порушників адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

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Теги: муніципали, Луцьк
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