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Вчителька після заробітків відкрила бізнес і повернулася до школи

Вчителька після заробітків відкрила бізнес і повернулася до школи
Учителька загальноосвітньої школи із села Лище Луцького району Галина Власюк після заробітків повернулася до педагогічнї праці.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Вчительці хімії Галині Власюк – майже сімдесят років. Вона одинадцять років працювала в Італі.

А нині, на батьківщині, повернулася до улюбленої справи: вчителює у школі, а ще курує невеличкий бізнес у селі.

Подробиці – у відео.



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Теги: вчителька, Волинь
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Коментарі 1
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Вчителі Їдьте в на заробітки а то поздихаєте з голоду під солодкий спів Гройсмана від покращень а у 70 років приїдете і буде бавитися у вчительку
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