Вчителька після заробітків відкрила бізнес і повернулася до школи
Сьогодні, 08:30
Учителька загальноосвітньої школи із села Лище Луцького району Галина Власюк після заробітків повернулася до педагогічнї праці.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Вчительці хімії Галині Власюк – майже сімдесят років. Вона одинадцять років працювала в Італі.
А нині, на батьківщині, повернулася до улюбленої справи: вчителює у школі, а ще курує невеличкий бізнес у селі.
Подробиці – у відео.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Вчительці хімії Галині Власюк – майже сімдесят років. Вона одинадцять років працювала в Італі.
А нині, на батьківщині, повернулася до улюбленої справи: вчителює у школі, а ще курує невеличкий бізнес у селі.
Подробиці – у відео.
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Коментарі 1
Вчителі Їдьте в на заробітки а то поздихаєте з голоду під солодкий спів Гройсмана від покращень а у 70 років приїдете і буде бавитися у вчительку
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