Вчителька після заробітків відкрила бізнес і повернулася до школи

Галина Власюк після заробітків повернулася до педагогічнї праці.



Про це повідомляє



Вчительці хімії Галині Власюк – майже сімдесят років. Вона одинадцять років працювала в Італі.



А нині, на батьківщині, повернулася до улюбленої справи: вчителює у школі, а ще курує невеличкий бізнес у селі.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учителька загальноосвітньої школи із села Лище Луцького районупісля заробітків повернулася до педагогічнї праці.Про це повідомляє ВРД НСТУ Вчительці хімії Галині Власюк – майже сімдесят років. Вона одинадцять років працювала в Італі.А нині, на батьківщині, повернулася до улюбленої справи: вчителює у школі, а ще курує невеличкий бізнес у селі.Подробиці – у відео.

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