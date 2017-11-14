Місто на Волині перетворять на дубовий гай





Про це йшлося під час чергового брифінгу міського голови Петра Саганюка з представниками місцевих ЗМІ, - передає



«Повирізали багато дерев, заражених омелою, адже вони мають крихкість, при сильнішому вітрі поламаються і нароблять комусь шкоди», - заявив Саганюк.



За його словами, чиновники у муніципалітеті дійшли до висновку, що насаджувати треба переважно дуби.



«Вони стійкі до омели. Візьмемо їх у розсаднику лісгоспу. Тільки ж, якби ще їх не ламали…Бо такі випадки траплялись», - заявив мер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Володимира-Волинського має намір збільшити кількість зелених насаджень у місті. Перевагу нададуть дубам.Про це йшлося під час чергового брифінгу міського головиз представниками місцевих ЗМІ, - передає Район. Володимир-Волинський «Повирізали багато дерев, заражених омелою, адже вони мають крихкість, при сильнішому вітрі поламаються і нароблять комусь шкоди», - заявив Саганюк.За його словами, чиновники у муніципалітеті дійшли до висновку, що насаджувати треба переважно дуби.«Вони стійкі до омели. Візьмемо їх у розсаднику лісгоспу. Тільки ж, якби ще їх не ламали…Бо такі випадки траплялись», - заявив мер.

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