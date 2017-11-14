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Місто на Волині перетворять на дубовий гай

Місто на Волині перетворять на дубовий гай
Влада Володимира-Волинського має намір збільшити кількість зелених насаджень у місті. Перевагу нададуть дубам.

Про це йшлося під час чергового брифінгу міського голови Петра Саганюка з представниками місцевих ЗМІ, - передає Район. Володимир-Волинський.

«Повирізали багато дерев, заражених омелою, адже вони мають крихкість, при сильнішому вітрі поламаються і нароблять комусь шкоди», - заявив Саганюк.

За його словами, чиновники у муніципалітеті дійшли до висновку, що насаджувати треба переважно дуби.

«Вони стійкі до омели. Візьмемо їх у розсаднику лісгоспу. Тільки ж, якби ще їх не ламали…Бо такі випадки траплялись», - заявив мер.


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Теги: дерева
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Коментарі 1
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Вони дорубають те, чого не встигли минулого року. Який там гай? Сміх та й годі! ))))
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