Місто на Волині перетворять на дубовий гай
Сьогодні, 07:05
Влада Володимира-Волинського має намір збільшити кількість зелених насаджень у місті. Перевагу нададуть дубам.
Про це йшлося під час чергового брифінгу міського голови Петра Саганюка з представниками місцевих ЗМІ, - передає Район. Володимир-Волинський.
«Повирізали багато дерев, заражених омелою, адже вони мають крихкість, при сильнішому вітрі поламаються і нароблять комусь шкоди», - заявив Саганюк.
За його словами, чиновники у муніципалітеті дійшли до висновку, що насаджувати треба переважно дуби.
«Вони стійкі до омели. Візьмемо їх у розсаднику лісгоспу. Тільки ж, якби ще їх не ламали…Бо такі випадки траплялись», - заявив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час чергового брифінгу міського голови Петра Саганюка з представниками місцевих ЗМІ, - передає Район. Володимир-Волинський.
«Повирізали багато дерев, заражених омелою, адже вони мають крихкість, при сильнішому вітрі поламаються і нароблять комусь шкоди», - заявив Саганюк.
За його словами, чиновники у муніципалітеті дійшли до висновку, що насаджувати треба переважно дуби.
«Вони стійкі до омели. Візьмемо їх у розсаднику лісгоспу. Тільки ж, якби ще їх не ламали…Бо такі випадки траплялись», - заявив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вони дорубають те, чого не встигли минулого року. Який там гай? Сміх та й годі! ))))
Останні новини
Помер знаменитий вчений Стівен Хокінг
Сьогодні, 07:38
Місто на Волині перетворять на дубовий гай
Сьогодні, 07:05
Цукерками не беруть: волинські чиновники відмовилися від хабара
Сьогодні, 05:59
В Україні змінюють правила виклику лікаря додому
Сьогодні, 05:11
Медіа