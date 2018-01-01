Цукерками не беруть: волинські чиновники відмовилися від хабара

Громадянина Туреччини підозрюють у спробі дати хабар посадовим особам управління Державної міграційної служби у Волинській області.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Правоохоронці повідомили 40-річному громадянину Туреччини про підозру у спробі надання неправомірної вигоди посадовцям Управління державної міграційної служби України у Волинській області за вчинення ними в його інтересах дій з використанням наданої їм влади чи службового становища (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).Нагадаємо, обідньої пори 6 березня іноземецьу вигляді 100 доларів, пакетів зі спиртним та цукерками, аби домогтися прийняття ними позитивного рішення про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.Триває досудове розслідування.