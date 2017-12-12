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Лучани скаржаться на перебої з електропостачанням

Лучани скаржаться на перебої з електропостачанням
Мешканці вулиці Ярощука в Луцьку нарікають на перебої в роботі електромережі.

Про це повідомляє Суспільне Волинь.

До журналістів звернулися лучани, які проживають на вулиці Ярощука зі скаргою на перепад напруги в електромережі.

З їхніх слів, упродовж трьох днів у помешканні не було світла або ж воно миготіло.

Подробиці ситуації – у відео.



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Теги: світло, Луцьк
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