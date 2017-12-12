Лучани скаржаться на перебої з електропостачанням





Про це повідомляє



До журналістів звернулися лучани, які проживають на вулиці Ярощука зі скаргою на перепад напруги в електромережі.



З їхніх слів, упродовж трьох днів у помешканні не було світла або ж воно миготіло.



Подробиці ситуації – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиці Ярощука в Луцьку нарікають на перебої в роботі електромережі.Про це повідомляє Суспільне Волинь До журналістів звернулися лучани, які проживають на вулиці Ярощука зі скаргою на перепад напруги в електромережі.З їхніх слів, упродовж трьох днів у помешканні не було світла або ж воно миготіло.Подробиці ситуації – у відео.

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