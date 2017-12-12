Лучани скаржаться на перебої з електропостачанням
Сьогодні, 01:57
Мешканці вулиці Ярощука в Луцьку нарікають на перебої в роботі електромережі.
Про це повідомляє Суспільне Волинь.
До журналістів звернулися лучани, які проживають на вулиці Ярощука зі скаргою на перепад напруги в електромережі.
З їхніх слів, упродовж трьох днів у помешканні не було світла або ж воно миготіло.
Подробиці ситуації – у відео.
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Про це повідомляє Суспільне Волинь.
До журналістів звернулися лучани, які проживають на вулиці Ярощука зі скаргою на перепад напруги в електромережі.
З їхніх слів, упродовж трьох днів у помешканні не було світла або ж воно миготіло.
Подробиці ситуації – у відео.
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