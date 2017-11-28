Збирають гроші на операцію волинському атовцю

Павла Хоменського з волинського міста Рожище.



Чоловік, який пройшов пекло війни на Сході, воював у кривавих боях за Дебальцево, нині потребує нашої допомоги, - повідомляє



Де путат Рожищенської міської ради Леонід Войтюк звернувся з проханням допомогти демобілізованому військовослужбовцю, який потрапив у ДТП та отримав перелом ноги. Нині йому мають зробити операцію та вставити пластину, коштів на яку родина немає.



«У суботу ввечері, 10 березня, Павло повертався додому з роботи і його збила машина, після чого він втратив свідомість, а водій – втік. Син прийшов до тями, коли з дороги його вже підіймав невідомий хлопчина, який і привіз його на мотоциклі додому. Я й не подумала, що сталася така біда. Тому до лікарів та поліції ми звернулися лише вранці наступного дня. У райлікарні Павла оглянули та сказали, що у нього закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням», - зі сльозами розповідає мама бійця Валентина Григорівна.



«А в госпіталі ветеранів війни, куди ми поїхали, призначили операцію на четвер, 15 березня, бо було вільне місце. І хоч операція та медикаменти безкоштовні для атовців, але потрібно заплатити за пластину, яка коштує 9300 гривень», - бідкається згорьована жінка.



Всі небайдужі можуть переказувати кошти на картковий рахунок Приватбанку 5168 7572 9644 2959 (Хоменський Павло Михайлович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кошти на операцію терміново потрібні для 43-річногоз волинського міста Рожище.Чоловік, який пройшов пекло війни на Сході, воював у кривавих боях за Дебальцево, нині потребує нашої допомоги, - повідомляє Район. Рожище Де путат Рожищенської міської радизвернувся з проханням допомогти демобілізованому військовослужбовцю, який потрапив у ДТП та отримав перелом ноги. Нині йому мають зробити операцію та вставити пластину, коштів на яку родина немає.«У суботу ввечері, 10 березня, Павло повертався додому з роботи і його збила машина, після чого він втратив свідомість, а водій – втік. Син прийшов до тями, коли з дороги його вже підіймав невідомий хлопчина, який і привіз його на мотоциклі додому. Я й не подумала, що сталася така біда. Тому до лікарів та поліції ми звернулися лише вранці наступного дня. У райлікарні Павла оглянули та сказали, що у нього закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням», - зі сльозами розповідає мама бійця«А в госпіталі ветеранів війни, куди ми поїхали, призначили операцію на четвер, 15 березня, бо було вільне місце. І хоч операція та медикаменти безкоштовні для атовців, але потрібно заплатити за пластину, яка коштує 9300 гривень», - бідкається згорьована жінка.Всі небайдужі можуть переказувати кошти на картковий рахунок Приватбанку 5168 7572 9644 2959 (Хоменський Павло Михайлович).

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