В Україні змінюють правила виклику лікаря додому





Про це повідомляють



МОЗ почало змінювати модель виклику лікарів додому в рамках реформи охорони здоров’я.



Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту на будинок.



«Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам», — йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.Про це повідомляють Факти ICTV МОЗ почало змінювати модель виклику лікарів додому в рамках реформи охорони здоров’я.Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту на будинок.«Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам», — йдеться у повідомленні.

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