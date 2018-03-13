В Україні змінюють правила виклику лікаря додому
Сьогодні, 05:11
Міністерство охорони здоров’я починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів.
Про це повідомляють Факти ICTV.
МОЗ почало змінювати модель виклику лікарів додому в рамках реформи охорони здоров’я.
Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту на будинок.
«Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам», — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
МОЗ почало змінювати модель виклику лікарів додому в рамках реформи охорони здоров’я.
Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту на будинок.
«Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам», — йдеться у повідомленні.
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