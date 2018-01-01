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«Волиньгаз» звинуватили у зловживаннях

«Волиньгаз» звинуватили у зловживаннях

«Волиньгаз» звинувачують у зловживанні монопольним становищем у встановленні індивідуальних газових лічильників роторного типу. Мовляв, вони – неточні та й застаріли.

Про це повідомляє 12 канал.

Споживачі скаржаться, що газорозподільне підприємство протягом минулого року не дозволяло встановлювати прилади обліку й актуального – мембранного типу, а натомість нав’язувало лічильники конкретної фірми.

Волинське територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Її порушили за скаргами споживачів, які ще у 2016 році хотіли встановити вже закуплені роторні лічильники.

Антимонопольники з’ясували, що газорозподільне підприємство протягом минулого року з власної ініціативи перед встановленням всіх приладів обліку газу зобов’язувало споживачів проводити обов’язкову повірку лічильників. Також контролюючий орган розглядає і інші схожі скарги споживачів на ПАТ «Волиньгаз». Наразі розслідування триває.

Якщо звинувачення підтвердяться на газопостачальне підприємство буде накладено мінімальний штраф – 68 тисяч гривень. Якщо порушення антимонопольного законодавства будуть повторюватися, справу вже розглядатимуть у столиці, де санкції можуть сягнути 10% минулорічного прибутку підприємства, а це вже мільйони гривень.



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Теги: Волиньгаз
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