Помер знаменитий вчений Стівен Хокінг
Сьогодні, 07:38
На 77 році життя помер відомий вчений і популяризатор науки Стівен Хокінг.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.
Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.
Подробиці наразі не повідомляються.
Стівен Хоуінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.
Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.
Подробиці наразі не повідомляються.
Стівен Хоуінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.
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