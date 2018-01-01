Помер знаменитий вчений Стівен Хокінг





Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.



Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.



Подробиці наразі не повідомляються.



Стівен Хоуінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 77 році життя помер відомий вчений і популяризатор науки Стівен Хокінг.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.Подробиці наразі не повідомляються.Стівен Хоуінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.

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