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Помер знаменитий вчений Стівен Хокінг

Помер знаменитий вчений Стівен Хокінг
На 77 році життя помер відомий вчений і популяризатор науки Стівен Хокінг.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.

Про смерть вченого повідомив представник його сім'ї.

Подробиці наразі не повідомляються.

Стівен Хоуінг (1942-2018) був фізиком-теоретиком та популяризатором науки. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху та теорію чорних дір.

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Теги: Стівен Хокінг, смерть
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