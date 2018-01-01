В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках





До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі будинку невідомий чоловік стріляє по перехожих та автомобілях, - інформує ГУНП у Одеській області.



На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.



Правоохоронці 33-річного «стрілка» знешкодили. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, стрілянину він влаштував із зареєстрованої на його ім’я гладкоствольної рушниці.



Наразі зброю вилучено. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі нетверезий чоловік стріляв з рушниці по перехожих та транспортних засобах.До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі будинку невідомий чоловік стріляє по перехожих та автомобілях, - інформує ГУНП у Одеській області.На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.Правоохоронці 33-річного «стрілка» знешкодили. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, стрілянину він влаштував із зареєстрованої на його ім’я гладкоствольної рушниці.Наразі зброю вилучено. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

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