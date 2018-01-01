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В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках

В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках
В Одесі нетверезий чоловік стріляв з рушниці по перехожих та транспортних засобах.

До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі будинку невідомий чоловік стріляє по перехожих та автомобілях, - інформує ГУНП у Одеській області.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці 33-річного «стрілка» знешкодили. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, стрілянину він влаштував із зареєстрованої на його ім’я гладкоствольної рушниці.

Наразі зброю вилучено. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках
В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках
В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках
В Одесі п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих та автівках

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Теги: стрілянина
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