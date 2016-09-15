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«Водії їдуть стадом»: у Луцьку просять нанести розмітку на дороги

«Водії їдуть стадом»: у Луцьку просять нанести розмітку на дороги
Нанести розмітку не лише на відремонтовані дороги просять в Луцьку.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«Прохання нанести розмітку смуг руху не лише на відремонтованих вулицях, а на усіх, що дві і більше смуг руху в одному напрямку. Тому що там, де є розмітка, водії дотримуються рядності. А там, де вона відсутня, рухаються стадом, створюючи по 4-5 рядів замість 3-ьох», – пише автор Дмитро Гуменюк.

Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1072

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Теги: транспорт, дороги
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Коментарі 1
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проти стада діє закон у правилах дорожнього руху рух по лініях. Тодф дотримання цього закону має виконувати дорожня поліція . А так як вона невиконує свої прямі обовязки потрібно ліквідувати таку як є в особі дорожня поліція - а на кошти що витрачаються на її утримання та зарплати купити відеокамери з відеофіксацією. Ось вам і вирішення питання.
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