«Водії їдуть стадом»: у Луцьку просять нанести розмітку на дороги





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



«Прохання нанести розмітку смуг руху не лише на відремонтованих вулицях, а на усіх, що дві і більше смуг руху в одному напрямку. Тому що там, де є розмітка, водії дотримуються рядності. А там, де вона відсутня, рухаються стадом, створюючи по 4-5 рядів замість 3-ьох», – пише автор Дмитро Гуменюк.



Підтримати ініціативу можна за посиланням

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