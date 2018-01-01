У Лондоні при загадкових обставинах помер соратник Березовського

Бориса Березовського Миколи Глушкова знайшла його дочка Наталія в квартирі в Нью-Мальдене.





Про це інформує



На його шиї були видні сліди удушення. Поліція веде розслідування, щоб з'ясувати, було це вбивство чи самогубство.



Його смерть настала через рік після того, як Свалявський райсуд Москви призначив йому вісім років ув'язнення заочно за звинуваченням в розкраданні 87 мільйонів фунтів стерлінгів авіакомпанії "Аерофлот".



У 2000 році Глушков розповідав, що йому погрожували розправою, яка повинна була відбутися по дорозі до суду.



"Мені сказали, як це станеться. Мене зіб'є вантажівка", - розповідав він.



Відзначається, що його друг Березовський також втік до Лондона. Вони зустрілися в Великобританії, коли Глушкова звільнили з в'язниці. Сам російський бізнесмен був знайдений мертвим на підлозі у ванній в своєму будинку на півдні Англії в 2013 році з шарфом на шиї. Глушков був хрещеним батьком одного з дітей Березовського. Він наполягав, що олігарха вбили.



За словами сусідки Глушова, нещодавно він переніс серйозну операцію на нозі.



"У нього були серйозні проблеми з ногою, а нещодавно пройшла операція. Але його стан почав покращуватися, і незабаром він сказав, що буде ходити без палиці", - розповіла знайома Глушкова.



Відзначається, що о третій годині ночі офіцери поліції постукали в двері до сусідів, і запитали, чи не бачили вони кого-небудь, хто приходив або йшов з дому росіянина.



У Скотланд-Ярді заявили, що справа на даний момент кваліфікується як "незрозуміла". Розтин буде вироблено з часом.



"В даний час смерть розглядається як незрозуміла. Якщо відбудеться зміна статусу розслідування, буде надано оновлення", - зазначили в Скотленд-Ярді.



Як повідомляється Глушков помер на 69-му році життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло соратника померлого російського бізнесменазнайшла його дочкав квартирі в Нью-Мальдене.Про це інформує Обозреватель з посиланням на The Daily Mail.На його шиї були видні сліди удушення. Поліція веде розслідування, щоб з'ясувати, було це вбивство чи самогубство.Його смерть настала через рік після того, як Свалявський райсуд Москви призначив йому вісім років ув'язнення заочно за звинуваченням в розкраданні 87 мільйонів фунтів стерлінгів авіакомпанії "Аерофлот".У 2000 році Глушков розповідав, що йому погрожували розправою, яка повинна була відбутися по дорозі до суду."Мені сказали, як це станеться. Мене зіб'є вантажівка", - розповідав він.Відзначається, що його друг Березовський також втік до Лондона. Вони зустрілися в Великобританії, коли Глушкова звільнили з в'язниці. Сам російський бізнесмен був знайдений мертвим на підлозі у ванній в своєму будинку на півдні Англії в 2013 році з шарфом на шиї. Глушков був хрещеним батьком одного з дітей Березовського. Він наполягав, що олігарха вбили.За словами сусідки Глушова, нещодавно він переніс серйозну операцію на нозі."У нього були серйозні проблеми з ногою, а нещодавно пройшла операція. Але його стан почав покращуватися, і незабаром він сказав, що буде ходити без палиці", - розповіла знайома Глушкова.Відзначається, що о третій годині ночі офіцери поліції постукали в двері до сусідів, і запитали, чи не бачили вони кого-небудь, хто приходив або йшов з дому росіянина.У Скотланд-Ярді заявили, що справа на даний момент кваліфікується як "незрозуміла". Розтин буде вироблено з часом."В даний час смерть розглядається як незрозуміла. Якщо відбудеться зміна статусу розслідування, буде надано оновлення", - зазначили в Скотленд-Ярді.Як повідомляється Глушков помер на 69-му році життя.

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