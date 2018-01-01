На Волині чоловік захворів на туляремію





Про це повідомляє



Зазначається, що чоловік інфікувався при проведенні робіт на власному господарстві.



Довідка:



Туляремія – природно-вогнищева, зоонозна інфекційна хвороба, що характеризується ураженням крові, нервової системи та інших органів (верхніх дихальних шляхів, очей, нирок), а також гарячкою та характерним збільшенням лімфатичних залоз.



Резервуаром інфекції у природі є до 30 видів тварин (типова зоонозна інфекція). Але, найбільше значення для людей мають мишовидні гризуни, у яких збудник тривалий час зберігається у нирках та виділяючись на зовні із сечею, забруднює збудником хвороби все навколо.



Людина інфікується, як правило, при контакті із гризунами. Крім того, захворіти можна: при вживанні сирої води з невідомих водойм, споживанні забрудненої їжі (немитих яблук, овочів тощо); при вдиханні збудника з пилом. Рідше хвороба виникає після укусів комах.



Початок хвороби гострий: підвищується температура тіла, відмічається головний біль, загальне нездужання, зниження апетиту та головне, завжди, в місці проникнення збудника в організм, збільшується лімфатичний вузол.



Вберегтись від хвороби допомагают щеплення протитуляремійною вакциною.



Отже, громадянам рекомендують: при виявленні вказаних вище симптомів (особливо різкої слабкості та збільшенні лімфатичних вузлів) — негайно звернутись до лікарів за місцем проживання, не займатись самолікуванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зареєстровано випадок захворювання на туляремію у жителя Турійського району.Про це повідомляє прес-служба Волинського лабораторного центру.Зазначається, що чоловік інфікувався при проведенні робіт на власному господарстві.Туляремія – природно-вогнищева, зоонозна інфекційна хвороба, що характеризується ураженням крові, нервової системи та інших органів (верхніх дихальних шляхів, очей, нирок), а також гарячкою та характерним збільшенням лімфатичних залоз.Резервуаром інфекції у природі є до 30 видів тварин (типова зоонозна інфекція). Але, найбільше значення для людей мають мишовидні гризуни, у яких збудник тривалий час зберігається у нирках та виділяючись на зовні із сечею, забруднює збудником хвороби все навколо.Людина інфікується, як правило, при контакті із гризунами. Крім того, захворіти можна: при вживанні сирої води з невідомих водойм, споживанні забрудненої їжі (немитих яблук, овочів тощо); при вдиханні збудника з пилом. Рідше хвороба виникає після укусів комах.Початок хвороби гострий: підвищується температура тіла, відмічається головний біль, загальне нездужання, зниження апетиту та головне, завжди, в місці проникнення збудника в організм, збільшується лімфатичний вузол.Вберегтись від хвороби допомагают щеплення протитуляремійною вакциною.Отже, громадянам рекомендують: при виявленні вказаних вище симптомів (особливо різкої слабкості та збільшенні лімфатичних вузлів) — негайно звернутись до лікарів за місцем проживання, не займатись самолікуванням.

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