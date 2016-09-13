Паралімпіада-2018: Україна посіла третє місце у медальному заліку





Україна завоювала лише одну медаль – бронзовою призеркою Паралімпіади-2018 в дисципліні лижний спринт 1,5 км серед спортсменів з порушенням зору стала Оксана Шишкова. Раніше Шишкова завоювала "срібло" в гонці класичним стилем, - пише



Лідерство в медальному заліку продовжує утримувати команда США. На їхньому рахунку 20 медалей – 8 золотих, і по шість срібних і бронзових. На другому місці йдуть нейтральні атлети – 16 нагород (6-6-4). Стільки ж медалей має Україна, але поступається їм за кількістю золотих.



Нагадаємо, що прапор України під час церемонії відкриття Паралімпіади-2018 ніс чотириразовий паралімпійський чемпіон Віталій Лук'яненко.



Нагадаємо, що на Паралімпіаду-2018 приїхала рекордна кількість спортсменів – 670. У Пхенчхані вперше виступлять спортсмени з КНДР, Грузії і Таджикистану. Паралімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані з 9 по 18 березня. На Іграх будуть розіграні 80 комплектів нагород в шести видах спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Пхенчхані на Паралімпіаді-2018 завершився п'ятий змагальний день.Україна завоювала лише одну медаль – бронзовою призеркою Паралімпіади-2018 в дисципліні лижний спринт 1,5 км серед спортсменів з порушенням зору стала. Раніше Шишкова завоювала "срібло" в гонці класичним стилем, - пише Сьогодні Лідерство в медальному заліку продовжує утримувати команда США. На їхньому рахунку 20 медалей – 8 золотих, і по шість срібних і бронзових. На другому місці йдуть нейтральні атлети – 16 нагород (6-6-4). Стільки ж медалей має Україна, але поступається їм за кількістю золотих.Нагадаємо, що прапор України під час церемонії відкриття Паралімпіади-2018 ніс чотириразовий паралімпійський чемпіон Віталій Лук'яненко.Нагадаємо, що на Паралімпіаду-2018 приїхала рекордна кількість спортсменів – 670. У Пхенчхані вперше виступлять спортсмени з КНДР, Грузії і Таджикистану. Паралімпіада-2018 відбудеться в Пхенчхані з 9 по 18 березня. На Іграх будуть розіграні 80 комплектів нагород в шести видах спорту.

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