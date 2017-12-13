Волинські митники конфіскували авто з контрабандними цигарками

Волинські митники на посту «Доманове» виявили автомобіль, вщент набитий цигарками.Так, під час огляду автомобіля, який намагався в’їхати в Україну смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштовані у транспортному засобі тайники, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Цигарками білоруського виробництва без акцизних марок були вщент набиті спинки, підлога, інші конструктивні порожнини старенької автівки з литовською реєстрацією. Водієм-контрабандистом виявився громадянин України. Загалом у нього вилучили 1060 пачок тютюнових виробів вартістю 23814 грн.Відповідно до протоколу про порушення митних правил, чоловіка притягнуть до відповідальності за ст.483 Митного кодексу України.Санкція статей передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією. Конфіскації також підлягає авто з облаштованими сховищами, оцінене експертами на 28675 грн.