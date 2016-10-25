Майже 200 тисяч волинських сімей отримують субсидії

На Волині кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2018 року становить 199,7 тисяч домогосподарств.Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.Для удосконалення та підвищення ефективності програми соціальної підтримки населення Уряд вніс зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.Зокрема, документом передбачено необхідність враховувати доходи для призначення субсидії не за попередній календарний рік, а за 4 квартали перед зверненням, тобто актуальних доходів громадян. Окрім того, здійснюється монетизацію залишків невикористаних субсидій на оплату опалення (в обсягах до 100 куб. м природного газу та 150 кВтoг електроенергії), що виникли у зв’язку з економним споживанням природного газу та електроенергії. Як результат – кошти перераховують на особовий рахунок одержувача в банківській установі або виплачують через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» тощо.На основі змін, у травні 2017 року органи соціального захисту населення провели перепризначення субсидій на наступний рік та розрахували її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.Тож кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2018 року становить 199,7 тис. домогосподарств, тобто 58,8 % від усіх домогосподарств обасті. За призначенням субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у 2017 році звернулося 44,2 тис. сімей, з яких 36 тис. домогосподарств отримали готівкову субсидію.Середній розмір виплати у 2017 році становив 2 тис. 760,86 гривень. Разом із тим, у минулому році вперше провели виплату готівкою зекономлених сум субсидій для 46,8 тис. отримувачів на загальну суму 33 млн грн.