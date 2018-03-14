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Скасували медкарти для вступу в школу і дитсадок

Скасували медкарти для вступу в школу і дитсадок
Міністерство охорони здоров’я скасувало медичну картку 026/о, яка була потрібна для вступу у дитячий садок та школу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, – пишуть Факти ICTV.

Оскільки форма є недійсною, то від батьків тепер не мають права її вимагати.

Додається, що персональні медичні дані не можна зберігати в навчальних закладах, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику.

«З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати», – йдеться у повідомленні.

Порядок огляду дітей до навчальних закладів також чекають зміни, про які проінформують пізніше.

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Теги: кабмін
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