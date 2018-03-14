Скасували медкарти для вступу в школу і дитсадок





Про це повідомляє прес-служба МОЗ, – пишуть



Оскільки форма є недійсною, то від батьків тепер не мають права її вимагати.



Додається, що персональні медичні дані не можна зберігати в навчальних закладах, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику.



«З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати», – йдеться у повідомленні.



Порядок огляду дітей до навчальних закладів також чекають зміни, про які проінформують пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я скасувало медичну картку 026/о, яка була потрібна для вступу у дитячий садок та школу.Про це повідомляє прес-служба МОЗ, – пишуть Факти ICTV Оскільки форма є недійсною, то від батьків тепер не мають права її вимагати.Додається, що персональні медичні дані не можна зберігати в навчальних закладах, оскільки вони не мають ліцензії на медичну практику.«З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати», – йдеться у повідомленні.Порядок огляду дітей до навчальних закладів також чекають зміни, про які проінформують пізніше.

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