Луцькі спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті з джіу-джитсу у Львові
Сьогодні, 11:10
Луцький клуб «Garda» у Львові відстояв честь області, здобувши 10 призових нагород, серед яких є і золоті медалі.
Чемпіонат з бразильського джіу-джитсу «BJJ LVIV OPEN 2018 NO GI» відбувся 11 квітня у Львові в спорткомплексі «Південний», - повідомляє ІА «Волинські новини».
У ньому взяли участь близько 330 спортсменів із майже 20 різних клубів країни.
«Змагання пройшли на гарному рівні. Не зважаючи на велику кількість борців і додаткові абсолютні вагові категорії, чемпіонат закінчився для волинян вдало. Луцьк і Волинь вкотре представляв клуб «Garda» чисельністю 12 спортсменів. У загальному заліку наші хлопці вибороли 10 нагород, з яких 3 - золоті, 3 – срібні й 4 - бронзові.
Спортсмени вкотре показали чудову боротьбу. Попереду у команди «Garda» чемпіонат Італії, чемпіонат Європи і чемпіонат України з бразильського джіу-джитсу. До слова, цього року будуть змагання і в Луцьку - 21 квітня «BJJ LUTSK OPEN NO GI» у приміщенні військового ліцею. Бажаємо нашим гардівцям подальших успіхів і перемог на майбутніх світових та всеукраїнських турнірах», - розповідає тренер волинського клубу з бушинкан джіу-джитсу, бразильского джіу-джитсу, ММА та грепплінга «GARDA» Михайло Савчук.
Організаторами змагань виступив клуб «BJJ ZR Team Lviv», який є офіційним представником Федерації бразильского джіу-джитсу України у Львівській області.
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Чемпіонат з бразильського джіу-джитсу «BJJ LVIV OPEN 2018 NO GI» відбувся 11 квітня у Львові в спорткомплексі «Південний», - повідомляє ІА «Волинські новини».
У ньому взяли участь близько 330 спортсменів із майже 20 різних клубів країни.
«Змагання пройшли на гарному рівні. Не зважаючи на велику кількість борців і додаткові абсолютні вагові категорії, чемпіонат закінчився для волинян вдало. Луцьк і Волинь вкотре представляв клуб «Garda» чисельністю 12 спортсменів. У загальному заліку наші хлопці вибороли 10 нагород, з яких 3 - золоті, 3 – срібні й 4 - бронзові.
Спортсмени вкотре показали чудову боротьбу. Попереду у команди «Garda» чемпіонат Італії, чемпіонат Європи і чемпіонат України з бразильського джіу-джитсу. До слова, цього року будуть змагання і в Луцьку - 21 квітня «BJJ LUTSK OPEN NO GI» у приміщенні військового ліцею. Бажаємо нашим гардівцям подальших успіхів і перемог на майбутніх світових та всеукраїнських турнірах», - розповідає тренер волинського клубу з бушинкан джіу-джитсу, бразильского джіу-джитсу, ММА та грепплінга «GARDA» Михайло Савчук.
Організаторами змагань виступив клуб «BJJ ZR Team Lviv», який є офіційним представником Федерації бразильского джіу-джитсу України у Львівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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