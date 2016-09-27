У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик





Поліцейські розповіли, що повідомлення про інцидент отримали о 20:14, - пише



Школяра знайшли повішений в одній із господарських споруд на подвір’ї. Хлопець не залишив записки. Родичі ніяких підозр не мали та не спостерігали змін у поведінці дитини.



Про сім’ю відомо, що є благополучною. Дітей виховували обоє батьків. В сім’ї хлопець ріс разом із сестрою.



Для рідних вчинок хлопця став шоком, ніхто не знає, що могло спровокувати дитину.



За фактом відкрите кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рогожани Володимир-Волинського району вчора, 13-го березня, 11-річний хлопець вчинив самогубство.Поліцейські розповіли, що повідомлення про інцидент отримали о 20:14, - пише Буг Школяра знайшли повішений в одній із господарських споруд на подвір’ї. Хлопець не залишив записки. Родичі ніяких підозр не мали та не спостерігали змін у поведінці дитини.Про сім’ю відомо, що є благополучною. Дітей виховували обоє батьків. В сім’ї хлопець ріс разом із сестрою.Для рідних вчинок хлопця став шоком, ніхто не знає, що могло спровокувати дитину.За фактом відкрите кримінальне провадження.

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