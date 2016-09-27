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У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик

У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик
У селі Рогожани Володимир-Волинського району вчора, 13-го березня, 11-річний хлопець вчинив самогубство.

Поліцейські розповіли, що повідомлення про інцидент отримали о 20:14, - пише Буг.

Школяра знайшли повішений в одній із господарських споруд на подвір’ї. Хлопець не залишив записки. Родичі ніяких підозр не мали та не спостерігали змін у поведінці дитини.

Про сім’ю відомо, що є благополучною. Дітей виховували обоє батьків. В сім’ї хлопець ріс разом із сестрою.

Для рідних вчинок хлопця став шоком, ніхто не знає, що могло спровокувати дитину.

За фактом відкрите кримінальне провадження.

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Теги: самогубство, дитина
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