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Дітлахів запрошують на день татуся

Дітлахів запрошують на день татуся
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує малюків та їх батьків на захопливе свято.

День татуся відбудеться 29 березня, - це повідомляє прес-служба закладу.

«FigliMigli» готує для своїх відвідувачів чимало цікавих сюрпризів, зокрема, анімаційні програми, цікаві вечірки та святкові пропозиції.

Спеціальну програму підготували й для батьків. Так, 29 березня батьків запрошують прийти у «FigliMigli» разом з своїми чалами на день татуся. В програмі чимало цікавих конкурсів та призів. Початок о 18 годині.

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Теги: FigliMigli, Портcity, розваги, день татуся
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