Дітлахів запрошують на день татуся
Сьогодні, 18:18
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує малюків та їх батьків на захопливе свято.
День татуся відбудеться 29 березня, - це повідомляє прес-служба закладу.
«FigliMigli» готує для своїх відвідувачів чимало цікавих сюрпризів, зокрема, анімаційні програми, цікаві вечірки та святкові пропозиції.
Спеціальну програму підготували й для батьків. Так, 29 березня батьків запрошують прийти у «FigliMigli» разом з своїми чалами на день татуся. В програмі чимало цікавих конкурсів та призів. Початок о 18 годині.
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День татуся відбудеться 29 березня, - це повідомляє прес-служба закладу.
«FigliMigli» готує для своїх відвідувачів чимало цікавих сюрпризів, зокрема, анімаційні програми, цікаві вечірки та святкові пропозиції.
Спеціальну програму підготували й для батьків. Так, 29 березня батьків запрошують прийти у «FigliMigli» разом з своїми чалами на день татуся. В програмі чимало цікавих конкурсів та призів. Початок о 18 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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