Дітлахів запрошують на день татуся





День татуся відбудеться 29 березня, - це повідомляє прес-служба закладу.



«FigliMigli» готує для своїх відвідувачів чимало цікавих сюрпризів, зокрема, анімаційні програми, цікаві вечірки та святкові пропозиції.



Спеціальну програму підготували й для батьків. Так, 29 березня батьків запрошують прийти у «FigliMigli» разом з своїми чалами на день татуся. В програмі чимало цікавих конкурсів та призів. Початок о 18 годині.

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