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Нацбанк припинить виготовляти дрібні копійки

Нацбанк припинить виготовляти дрібні копійки
Національний банк України (НБУ) прийняв рішення припинити карбувати монети дрібних номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій, – Zaxid.net із посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Національний банк України припиняє карбувати монети номіналом 1,2,5 і 25 копійок. Всі ці номінали розмінних монет будуть і далі перебувати в обігу, однак в подальшому готівковий обіг не поповнюватиметься новими монетами зазначених номіналів», – сказав він під час прес-конференції в Києві в середу, 14 березня.

За повідомленням прес-служби Нацбанку, такий крок пов’язаний з тим, що з 1 липня 2018 року в Україні застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків. Відповідні норми містяться у Постанові Правління Національного банку України «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів».

Після початку дії нововведень, сума покупок заокруглюватиметься так:

– сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

– сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Тобто, якщо покупка коштує 74 копійки, то його ціна складе 70 копійок. Проте, якщо вартість покупки 75 копійок, то за неї доведеться заплатити 80 копійок. При цьому, як наголосили у Нацбанку, під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

Крім того, в Нацбанку додали, що у разі наявності у покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця він може видати покупцеві решту цими номіналами.

«Населення і надалі зможе використовувати розмінні монети дрібних номіналів, а торговельна мережа – встановлювати маркетингові ціни, які закінчуються на 99 копійок», – резюмував Національний банк України.

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Теги: гроші
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