На Волині авто на смерть переїхало чоловіка, який лежав на дорозі. ФОТО





Аварія трапилася вчора, 13 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



За кермом легковика Renault 11 перебував 40-річний житель Ковельського району. Водій наїхав на 62-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині. Внаслідок ДТП чоловік загинув.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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