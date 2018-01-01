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На Волині авто на смерть переїхало чоловіка, який лежав на дорозі. ФОТО

На Волині авто на смерть переїхало чоловіка, який лежав на дорозі. ФОТО
У селі Білин Ковельського району в ДТП загинув чоловік.

Аварія трапилася вчора, 13 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

За кермом легковика Renault 11 перебував 40-річний житель Ковельського району. Водій наїхав на 62-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині. Внаслідок ДТП чоловік загинув.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, НП, смерть
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