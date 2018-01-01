На Волині поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка





Луцький відділ поліції розшукує мешканця обласного центру Зубача Василя Петровича, 10 жовтня 1954 року народження, котрий зник 15 грудня 2017 року і на даний час місце його перебування невідоме, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Прикмети розшукуваного: зріст 170 см., середньої тілобудови, волосся сиве, очі карі.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного чоловіка.Луцький відділ поліції розшукує мешканця обласного центру, 10 жовтня 1954 року народження, котрий зник 15 грудня 2017 року і на даний час місце його перебування невідоме, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.Прикмети розшукуваного: зріст 170 см., середньої тілобудови, волосся сиве, очі карі.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію