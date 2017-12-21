Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*





Про це повідомила менеджер відділу продажів БК «Інвестор» Оля Литвак, - пише



«Перший будинок у нас вже зданий, у другому очікується запуск газу, і вже активно будуємо третій», – каже вона.



У другому будинку закінчують фасадні роботи і розпочинають працювати над благоустроєм. Наразі проходить облаштування паркану та монтаж дитячого майданчика.



«Ми успішно продаємо квартири у третьому будинку ЖК. У другому – власники вже почали робити ремонти», – повідомили у БК «Інвестор».



Зауважимо, що зараз у третьому будинку зводять третій поверх, а для пришвидшення темпів роботи чекають, поки привезуть ще один будівельний кран.



До слова, у другому будинку житлового комплексу ще можна придбати останні двокімнатні квартири!



Нагадаємо, вартість двокімнатної квартири в 2-му будинку, що зданий в експлуатацію, на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м. Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м. Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!

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Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в ЖК «Парковий квартал» , який зводить БК «Інвестор» , в другому будинку почали готуватися до запуску газу в квартирах.Про це повідомила менеджер відділу продажів БК «Інвестор», - пише Перший «Перший будинок у нас вже зданий, у другому очікується запуск газу, і вже активно будуємо третій», – каже вона.У другому будинку закінчують фасадні роботи і розпочинають працювати над благоустроєм. Наразі проходить облаштування паркану та монтаж дитячого майданчика.«Ми успішно продаємо квартири у третьому будинку ЖК. У другому – власники вже почали робити ремонти», – повідомили у БК «Інвестор».Зауважимо, що зараз у третьому будинку зводять третій поверх, а для пришвидшення темпів роботи чекають, поки привезуть ще один будівельний кран.До слова, у другому будинку житлового комплексу ще можна придбати останні двокімнатні квартири!Нагадаємо, вартість двокімнатної квартири в 2-му будинку, що зданий в експлуатацію, на четвертому поверсі –, на п’ятому поверсі –. Загальна площа 2-кімнатної квартири –. Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!________________________________________

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