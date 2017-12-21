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Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*

Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*
У Ковелі в ЖК «Парковий квартал», який зводить БК «Інвестор», в другому будинку почали готуватися до запуску газу в квартирах.

Про це повідомила менеджер відділу продажів БК «Інвестор» Оля Литвак, - пише Перший.

«Перший будинок у нас вже зданий, у другому очікується запуск газу, і вже активно будуємо третій», – каже вона.
Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*

У другому будинку закінчують фасадні роботи і розпочинають працювати над благоустроєм. Наразі проходить облаштування паркану та монтаж дитячого майданчика.
Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*
Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*
Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*

«Ми успішно продаємо квартири у третьому будинку ЖК. У другому – власники вже почали робити ремонти», – повідомили у БК «Інвестор».

Зауважимо, що зараз у третьому будинку зводять третій поверх, а для пришвидшення темпів роботи чекають, поки привезуть ще один будівельний кран.
Другий будинок «Паркового кварталу» – на фінішній прямій*

До слова, у другому будинку житлового комплексу ще можна придбати останні двокімнатні квартири!

Нагадаємо, вартість двокімнатної квартири в 2-му будинку, що зданий в експлуатацію, на четвертому поверсі – 12 000 грн/кв.м, на п’ятому поверсі – 11 000 грн/кв. м. Загальна площа 2-кімнатної квартири – 63,5 кв. м. Поспішайте придбати омріяне житло вже зараз!
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Телефонуйте (068) 300-20-10, (096) 030-20-10 або звертайтесь у відділ продажу за адресою: м. Ковель, вул. Глібова, 8б.

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Теги: будівельна компанія Інвестор, житло
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