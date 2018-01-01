Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 березня





Іваничівський район



1.9:30-16:30

с. Михалі по вул. Над Бугом 152-182,

2.9:00-17:00

с.Павлівка вул.Незалежності, 1-35 частково



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

ПП Романович В.І., Церква.

м.Камінь – Каширський, вул.Ковельська, вул.Зої Космодемянської, вул.Радянська, вул.Котовського.

2.09:40 – 16:30

с.Ольшани, вул.З.Космодемянської, пров. З.Космодемянської.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

КТП-241с. Дерно

вул. Першотравнева, буд. (парні 68-98),109,111

2.8:30-16:30

КТП-191,с.Прилуцьке

вул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/



Ковельський район



1.9:00-17:00

Станція луківництва,

ФОП Подляшаник Я. В.,

Львівська залізниця,

ФО Гурик,

ПАТ "Волиньгаз",

Церква с. Гішин,

ФОП Ткачук В. В.,

ФОП Денисюк Л. С.,

ТзОВ "Брума",

Церква с. Доротище,

ТзОВ "Вілена-М",

Ковельське П-во вет. медицини,

Церква с. Заріччя,

ФОП Галаша Т. І.,

ТОВ "І. К. Ініціатива",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ФОП Авельчук Л. В.,

СТзОВ "Ватутіна",

ФГ "Несухоїжі",

ФОП Шпилюк В. М.,

Церква Воскр. ЄХВБ,

Ковельське СЛАТ "Тур",

ВКПП "Агропромтехцентр",

ФОП Семенюк П. Т.,

Ф. О. Бойчук О. П.,

Ф. О. Мілінчук Г. В.,

Ф. О. Байчук Г. І.,

ФОП Марчук О. А.,

Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,

с. Бахів-2,

с. Дубове,

с. Гішин,

с. Доротище,

с. Заріччя,

с. Воля,

с. Тойкут.



Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

ДП "Волинський-експертно-технічний центр",

с.Світязь

вул.Миру

вул.Вересова



Любешівський район



1.10:00 – 17:00

Насосна с.Бучин

2.10:00 – 17:00 Застава с. Гірки,

Насосна с.Гірки, вул. Люботинь, х. Частий, х. Петелиха

3.10:00 – 17:00 смт. Любешів вул.Галана, Шолохова, Перемоги, Дружби, 30-ти річчя Перемоги



Маневицький район



1.10:00-17:00

ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).

с. Прилісне



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

НЦМЛ м.Нововолинськ



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..

с.Єлизаветин вул.Прилісна.



2.9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.

3.9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.

4.9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.



5.9:00-17:00 с.Кременець СКЗ, ГРП-2, картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі, конюшня, приміщення ВРХ, торговий павільйон, магазин, ФАП, станція вулканізації, АЗС .

с.Михалін бригада №3, магазин. с.Кременець вул..Польова, Рожищенська, Молодіжна, Хмельова, Ковельська, Шкільна.

с.Михалін вул..Дружби Народів.

6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.

с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.

с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.

с.Сокіл кар’єр. с.Духче.

с.Берегове.

7.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.

с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.9:30-16:30с. Михалі по вул. Над Бугом 152-182,2.9:00-17:00с.Павлівка вул.Незалежності, 1-35 частково1.09:30 – 17:00ПП Романович В.І., Церква.м.Камінь – Каширський, вул.Ковельська, вул.Зої Космодемянської, вул.Радянська, вул.Котовського.2.09:40 – 16:30с.Ольшани, вул.З.Космодемянської, пров. З.Космодемянської.1.8:30-16:30КТП-241с. Дерновул. Першотравнева, буд. (парні 68-98),109,1112.8:30-16:30КТП-191,с.Прилуцькевул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/1.9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1.9:00-17:00ДП "Волинський-експертно-технічний центр",с.Світязьвул.Мирувул.Вересова1.10:00 – 17:00Насосна с.Бучин2.10:00 – 17:00 Застава с. Гірки,Насосна с.Гірки, вул. Люботинь, х. Частий, х. Петелиха3.10:00 – 17:00 смт. Любешів вул.Галана, Шолохова, Перемоги, Дружби, 30-ти річчя Перемоги1.10:00-17:00ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).с. Прилісне1.09:00-17:00НЦМЛ м.Нововолинськ1.9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2.9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3.9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4.9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5.9:00-17:00 с.Кременець СКЗ, ГРП-2, картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі, конюшня, приміщення ВРХ, торговий павільйон, магазин, ФАП, станція вулканізації, АЗС .с.Михалін бригада №3, магазин. с.Кременець вул..Польова, Рожищенська, Молодіжна, Хмельова, Ковельська, Шкільна.с.Михалін вул..Дружби Народів.6.9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.7.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.

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