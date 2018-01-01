ПриватБанк зізнався, якими картками найчастіше розраховуються VIP-українці*

Найпопулярнішою банківською VIP-карткою за всю історію преміального банкінгу в Україні стала Masterсard World Black Edition.Як повідомив ПриватБанк, який минулого року почав випускати такі картки для заможних мандрівників, за чотири місяці після презентації World Black Edition її власниками стали вже понад 10 000 осіб.За даними банку, з початку року VIP-мандрівники з World Black Edition здійснили 170 тисяч купівель на суму понад 360 млн грн. Найдорожчими покупками та запитами в консьєрж-сервіс від українських клієнтів чорної VIP-картки стали організація новорічного сніданку в Новій Зеландії та оплата навчання в найпрестижнішому бізнес-коледжі у сфері туристичного менеджменту в Швейцарії.А найбільш незвичайним запитом, що виконали консьєржі ПриватБанку, виявилася організація реєстрації шлюбу за 24 години в Харкові.Власники World Black Edition, окрім традиційного VIP-обслуговування отримують спеціальні привілеї: цілодобовий туристичний консьєрж-сервіс; допомогу з візами, страховкою, трансфером, англомовним супроводом за кордоном; безкоштовний вхід у зали Mastercard Business Lounge в Борисполі та в аеропортах Тбілісі, Батумі, Кишинева, Будапешта, Бухареста, Праги та Відня, Fast Line (Бориспіль). Крім того, власники картки можуть користуватися знижками на товари з Дисконтним клубом ПриватБанку й отримувати бонуси після купівель з програмою Mastercard Rewards.