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Повідомили про нововведення під час складання іспитів «на права»

Повідомили про нововведення під час складання іспитів «на права»
Головний сервісний центр МВС вперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія.

Екзаменатори будуть користуватися зручним чек-листом під час практичної частини іспиту, - повідомляє прес-служба Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.

В ньому зазначені перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни під час практичного іспиту, та шкала оцінювання.

«Чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія, з яким вже сьогодні на нашому сайті можуть ознайомлюватися кандидати у водії – це вже третє нововведення березня у сфері складання іспитів для отримання посвідчень водія у сервісних центрах МВС. На початку місяця ми опублікували на сайті всі маршрути складання практичних іспитів кандидатами у водії в сервісних центрах МВС та запровадили можливість використання англійської при теоретичному іспиті зі знання ПДР, - резюмує керівник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко. – Вищезазначений чек-лист включає весь перелік вправ, типові помилки та шкалу оцінювання, ознайомившись з чим кожен кандидат у водії розумітиме, яким чином краще готуватися. По завершенню іспиту можна ознайомитися із зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис».

Практичний іспит складається з 2 етапів: перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий - на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. На першому етапі іспиту тестуються такі вміння водія як підготовка до початку руху, зупинка транспорту на підйомі/спуску, заїзд у двір «гараж» з правого/лівого боку тощо. На другому етапі іспиту – маневрування у потоці, дотримання швидкості руху та вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків тощо.

Громадяни можуть безкоштовно завантажити чек-лист з сайту Головного сервісного центру МВС, це спростить процес підготовки до іспиту. Під час іспиту чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа, його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. Після завершення іспитів екзаменаційні листи зберігаються у сервісному центрі МВС протягом 3 років.

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Теги: водії, посвідчення водія, ПДР
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