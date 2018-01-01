У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*

У РЦ «Промінь» цієї весни, 19 травня, відбудеться концерт Morandi.Це румунський поп-гурт, відомий в усі регіонах Східної Європи. У свій час вони підкорили серця кожного. Такі пісні, як «Love me», «Angels», «Save me» – вже давно стали улюбленими та змушують підспівувати не задумуючись.Morandi повноправно займає своє почесне місце в списку кращих танцювальних поп-гуртів Європи. Про це свідчить і номінація на MTV Europe Awards, і перебування їх синглів в World Chats Express і MTV Europe Chart.Квитки можна купити на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.