У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
Сьогодні, 20:17
У РЦ «Промінь» цієї весни, 19 травня, відбудеться концерт Morandi.
Це румунський поп-гурт, відомий в усі регіонах Східної Європи. У свій час вони підкорили серця кожного. Такі пісні, як «Love me», «Angels», «Save me» – вже давно стали улюбленими та змушують підспівувати не задумуючись.
Morandi повноправно займає своє почесне місце в списку кращих танцювальних поп-гуртів Європи. Про це свідчить і номінація на MTV Europe Awards, і перебування їх синглів в World Chats Express і MTV Europe Chart.
Квитки можна купити на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Це румунський поп-гурт, відомий в усі регіонах Східної Європи. У свій час вони підкорили серця кожного. Такі пісні, як «Love me», «Angels», «Save me» – вже давно стали улюбленими та змушують підспівувати не задумуючись.
Morandi повноправно займає своє почесне місце в списку кращих танцювальних поп-гуртів Європи. Про це свідчить і номінація на MTV Europe Awards, і перебування їх синглів в World Chats Express і MTV Europe Chart.
Квитки можна купити на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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