вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*

У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
У РЦ «Промінь» цієї весни, 19 травня, відбудеться концерт Morandi.

Це румунський поп-гурт, відомий в усі регіонах Східної Європи. У свій час вони підкорили серця кожного. Такі пісні, як «Love me», «Angels», «Save me» – вже давно стали улюбленими та змушують підспівувати не задумуючись.

Morandi повноправно займає своє почесне місце в списку кращих танцювальних поп-гуртів Європи. Про це свідчить і номінація на MTV Europe Awards, і перебування їх синглів в World Chats Express і MTV Europe Chart.

Квитки можна купити на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, Morandi
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Березюк: «На коліна ставити ця влада може, а відповідати на відкритому суді боїться»
Сьогодні, 21:02
В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
Сьогодні, 20:17
Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер
Сьогодні, 20:00
У Німеччині намагались напасти на Ангелу Меркель
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер
Сьогодні, 20:00
У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка У РЦ «Промінь» - вечірка до Дня Патріка
12 березень, 17:25
У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort
09 березень, 19:04
У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру
06 березень, 21:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
 1
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Медіа
відео
1/8