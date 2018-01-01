15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження випусковий редактор Інформаційного агентства ВолиньPost Алла Чарушина (на фото). Вітаємо її та бажаємо безмежного щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, директор хлібопекарське підприємство «Захіторгхліб» Віталій Бобир, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик, головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Луцька та Луцького району Іван Ульчак, колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук та заслужений працівник культури України, художній керівник хору «Злагода» Євген Шаюк.
Вітаємо їх усіх. Бажаємо безмежного здоров'я й довголіття, достатку і радості від життя.
День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.
15 березня відзначається найважливіше свято для всіх жителів планети — Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача.
15 березня 1991 року на Волині вийшов перший номер газети «Справедливість», засновником якої є однойменне волинське громадське товариство.
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Також день народження 15 березня святкують громадський активіст, підприємець Руслан Влодарчик, директор хлібопекарське підприємство «Захіторгхліб» Віталій Бобир, журналістка Іванна Сацик, громадська активіста Заріна Дацик, головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Луцька та Луцького району Іван Ульчак, колишній начальник управління Державної казначейської служби України міста Луцька у Волинській області Анатолій Марчук та заслужений працівник культури України, художній керівник хору «Злагода» Євген Шаюк.
Вітаємо їх усіх. Бажаємо безмежного здоров'я й довголіття, достатку і радості від життя.
День ангела у цей день святкують Арсеній, Сава, Федот.
15 березня відзначається найважливіше свято для всіх жителів планети — Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача.
15 березня 1991 року на Волині вийшов перший номер газети «Справедливість», засновником якої є однойменне волинське громадське товариство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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